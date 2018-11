Purtătoru de cuvânt al PDM: Adoptarea platformei pro-Moldova nu afectează relațiile ţării cu partenerii europeni

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Maia Sandu a pozat sub înscripție ”Ne mândrim cu Nisporeni”, de la intrarea în oraș și care, potrivit unor surse, a fost realizată nemijlocit cu suportul liderului Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc.

Ex primarul capitalei Dorin Chirtoacă îi dă o replică usturătoare liderului PPDA Andrei Năstase, după ce acesta l-a acuzat pe liderul liberalilor Mihai Ghimpu de furtul miliardului.

- Locuiesc împreună cu o mătușă, care are copii, însă aceștia nu au grijă de ea. Ea mi-a propus să întocmim un act, prin care mi-aș lua angajamentul de a îngriji imobilul în care locuieşte şi pe care, drept recompensă, îl voi primi de la ea cu titlu...

“Aceste angajamente sunt asumate de statul Republica Moldova și nu de un partid politic, indiferent de viziunile geopolitice ale acestuia. Odată cu lansarea platformei pro-Moldova, PDM s-a expus ferm că parcursul european rămâne unul prioritar pentru Republica Moldova, fapt ce poate fi probat prin acțiuni concrete întreprinse de guvernare, dar și inițiativele propuse pentru viitor. Iată de ce, în opinia noastră, relațiile cu partenerii europeni nu au fost, dar nici nu puteau fi afectate odată cu declarația făcută privind trecerea la platforma pro-Moldova”, consider purtătoru de cuvânt al PDM.

“PDM și-a propus să se axeze pe probleme concrete ale cetățeanului, lucru care ar produce efecte directe și palpabile, promovând o ideologie, obiectivele căreia sunt ancorarea europeană a Republicii Moldova prin intermediul implementării bunelor practici, dar și a valorilor ce au stat la baza construcției europene. Astfel, politicienii sunt obligați să vină cu proiecte concrete, punerea în aplicare a cărora ar aduce beneficii societății in integrum și fiecărui cetățean în parte, indiferent de viziunile și aspirațiile politice ale acestuia. Apropo, această tendință este una care este salutabilă nu doar în Republica Moldova”, susţine Vitalie Gămurari.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)