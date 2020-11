Puterea dată de Univers la naștere, în funcție de ZODIE

Programul de înzestrare "Transportor blindat pentru trupe 8x8" are drept scop dotarea marilor unităţi şi unităţi de manevră, sprijin de luptă şi sprijin logistic cu vehicule tactice, care...

Sâmbătă, 17 octombrie 2020, am aflat ceea ce „pe surse” se știa de ceva timp: Cîțu, Cîmpeanu și Anisie sunt primii trei candidați propuși de PNL București pentru Senat. Această...

Pe ultima suta de metri a campaniei electorale, FSB-ul aruncat in foc toate rezervele și conservele din dotare. Astfel, la rampa a fost scos Victor Pușcaș, fostul președinte al Curții...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Vărsătorul are o viziune unică asupra lumii Ești o rebelă și o non-conformistă, deoarece ești condusă de Uranus, planeta haosului și a schimbărilor neașteptate. Dar tocmai în modul tău de a vedea lucrurile stă marea ta putere, care îi seduce pe cei din jur. Ai capacitatea de a aduna oamenii laolaltă și a le da o misiune. Universul te-a binecuvântat cu o minte liberă și originală, iar aceasta este cea mai mare putere a ta.

Fecioara are puteri vindecătoare Devotamentul tău față de cei din jur face lumea mai bună, iar puritatea inimii tale este inegalabilă. Ești veșnic preocupată de nevoile altora, iar mintea ta condusă de versatilul Mercur a fost construită pentru a căuta perfecțiunea. Ai puterea să-i vindeci pe ceilalți, deoarece ești conectată la o sursă divină. Chiar dacă simțul tău critic este, câteodată, exagerat, perfecționismul de care dai dovadă îi face pe oameni să se încreadă în tine și în puterile tale de vindecare.

Taurul are o senzualitate debordantă Moștenești farmecul zeiței care te reprezintă, frumoasa și senzuala Venus, ce dă și numele planetei care te guvernează. Senzualitatea și abundența sunt forțele ce te însoțesc pretutindeni, iar farmecul tău poate cuceri lumea. Zodia din care faci parte ocupă acea perioadă din an când natura înflorește și toate simțurile se trezesc la viață. Frumusețea este semnătura ta eternă, de aceea ești una dintre acele persoane care pot avea întreaga lume la picioare.

Cu toții suntem diferiți și posedăm trăsături care ne deosebesc de celelalte persoane din jurul nostru. Pe lângă aceste calități individuale, fiecare zodie are o anumită putere, rezultat al vibrațiilor astrale unice ce caracterizează trecerea de la un semn zodiacal la altul.

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai...

