Putin a DESFIINȚAT democrația: care sunt argumentele împotriva valorilor liberale

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Premierul britanic Theresa May i-a cerut vineri preşedintelui rus Vladimir Putin, în marja summitului G20 din Japonia, „să pună capăt actelor de destabilizare și iresponsabile care ameninţă Marea Britanie şi pe aliaţii săi”, relatează AFP. Fără acest lucru „nu...

Per ansamblu, realitatea nu este atât de albă sau de neagră pe cât o definește președintele Rusiei, dar retorica sa va rezona cu mulți. „Aşadar, ideea liberală s-a învechit. Ea intră în conflict cu interesele majorităţii covârşitoare a populaţiei”, a mai declarat preşedintele rus.

Deși este greu să mai clasifici Rusia ca fiind o democrație, Putin s-a ferit să facă vreo afirmație în acest sens, până la apariția unui interviu în Financial Times. În acel context, printre altele, a atas atenția asupra faptului că valorile liberale sunt învechite, având ca argumente respingerea lor de cât mai multe popoare occidentale.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)