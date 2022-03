Putin a murit, anunță agenția de presă Unian din Ucraina

"Putin a murit! Potrivit Vocea Americii, un tigru pe nume Putin a murit în urma unui atac de cord la o grădină zoologică americană. Avea 12 ani. Sperai și tu că era vorba despre un alt animal?", scrie UNIAN.



UNIAN sau Ucrainean Independent Information Agency of News este o agenție de știri ucraineană cu sediul la Kiev, notează realitatea.net.

