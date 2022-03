Putin acuză Occidentul că vrea să „anuleze cultura rusă”: „Naziștii din Germania, în urmă cu aproape 90 de ani, au purtat o astfel de campanie de distrugere a unei culturi”

În a 30-a zi de război, Ucraina continuă să respingă atacurile ruse. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi președintele SUA, Joe Biden, au condamnat, cu ocazia summitului de la Bruxelles, războiul „nejustificat şi neprovocat” lansat de Rusia împotriva Ucrainei şi au pledat pentru intensificarea cooperării transatlantice. Adresându-se liderilor G7, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a îndemnat națiunile membre să ia măsuri mai puternice, inclusiv un „embargo total” asupra comerțului cu Rusia, transmite Zdg.md.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei.

Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina. Cronologia evenimentelor din Ucraina.

UPDATE 15:42 Președintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri, 25 martie, Occidentul că vrea să „anuleze cultura rusă”, evocând scriitori şi muzicieni ca Ceaikovski, Şoştakovici şi Rahmaninov.

„Naziștii din Germania, în urmă cu aproape 90 de ani, au purtat o astfel de campanie de distrugere a unei culturi”, a declarat liderul de la Kremlin.

Putin is now lamenting the “canceling” of JK Rowling in his latest speech on state TV, and says Russian history and culture is falling victim to “cancel culture.” More talk of a Russia under mortal threat from the West. pic.twitter.com/gr8SmKCFuu