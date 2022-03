Putin duce război cu copiii: Mai mulți minori ar fi fost ARESTAȚI la Moscova

Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmytro Kuleba, susține că cinci copii cu vârste de 7 până la 11 ani au fost arestați în Moscova, ca urmare a afișării mesajului „Nu războiului”.

„Putin duce un război cu copiii. În Ucraina, unde rachetele au lovit grădinițe și orfelinate, și în Rusia. David și Sofia, în vârstă de 7 ani, Matvei, 9 ani, Goșa și Liza, în vârstă de 11 ani, au petrecut noaptea asta în spatele gratiilor în Moscova pentru afișele cu „Nu războiului”. Atât de speriat este omul”, a scris Dmitro Kuleba, pe Twitter.

Putin is at war with children. In Ukraine, where his missiles hit kindergartens and orphanages, and also in Russia. 7 y.o. David and Sofia, 9 y.o. Matvey, 11 y.o. Gosha and Liza spent this night behind bars in Moscow for their ‘NO TO WAR’ posters. This is how scared the man is. pic.twitter.com/eSenU1D5Ut— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 2, 2022

Fotografiile au fost publicate inițial de Alexandra Arkhipova, care pe Facebook apare ca docent la Universitatea de stat a Rusiei.

Aceasta a scris că copiii ar fi fost luați într-o dubă a poliției după ce au încercat să pună flori la ambasada Ucrainei din Moscova.

Sursa: 10tv.ro