”Putin este de vină!”: Majoritatea rușilor NU MAI CRED în formula ”țar bun, boieri răi”

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

Hram plin de surprize, distracţie şi voie bună la Nisporeni. În parcul din centrul oraşului a fost inaugurată o moară de vânt, construită cu susţinerea preşedintelui PDM, Vlad Plahotniuc. Moara este simbolul Nisporeniului, iar localnicii au de acum un motiv în plus de...

În mare măsură, acest lucru se explica prin faptul că, începând cu anul 2014, nivelul de trai al populației nu s-a îmbunătățit, iar după euforia anexarii Crimeei, sancțiunile și scăderea rublei au dus in jos indicatorii de aprobare a politicii sociale și economice. La început, oamenii nu vedeau legătura intre actiunile președintelui si nivelul lor de trai, însă reforma sistemului de pensii a schimbat această perceptie.

În urmă cu un an, 55% dintre ruși susțineau despre responsabilitatea deplină a președintelui, alti 21% admiteau responsabilitatea parțială a președintelui.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)