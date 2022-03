Putin i-ar fi pus în arest la domiciliu pe șefii serviciului de informații externe al FSB

Președintele Rusiei, Vladimir Putin a „decapitat” departamentul de informații externe al Serviciului Federal de Securitate, și i-a pus în arest la domiciliu, potrivit surselor unui lui Andrei Soldatov, jurnalist de investigații și expert în serviciile secrete ruse, scrie Hotnews.ro.

„Putin pare să fie cu adevărat nemulțumit de FSB în Ucraina: a atacat Serviciul 5 SOiMS (ramura de informații externe a FSB)”, a scris reputatul expert pe Twitter.

„Serghei Beseda, șeful Serviciului, și adjunctul său Bolukh, au fost plasați în arest la domiciliu, potrivit surselor mele din interior” , spune Soldatov.

Putin appears to be truly unhappy with the FSB in Ukraine: he attacked the 5 Service SOiMS (FSB's foreign Intelligence branch). Sergei Beseda, head of the Service, and his deputy Bolukh, head of the DOI, placed under house arrest, according to my sources inside.