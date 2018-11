Putin și Dodon MINT de îngheață apele despre „relațiile comerciale fructuoase” între R. Moldova și F. Rusă

Opinia publică este intoxicată tot mai insistent de anumite personaje care, intenționat sau din ignoranță, promovează multiple diversiuni rusești, ambalândule sub formă de „analize”. De exemplu, un comentator local, specializat într-o gamă largă de domenii - de la meciurile de...

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Sectorul agricol din Republica Moldova are nevoie de investiții, dar acest lucru nu înseamnă că autoritățile planifică să ofere străinilor dreptul de a cumpăra terenuri. Declarația a fost făcută de către ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae...

La rândul său, Vladimir Putin a declarat relațiile cu Republica Moldova drept prioritare printre țările din spațiul CSI. El a remarcat majorarea exportului de producție vinicolă pe piața rusă, menționând că în general, exporturile moldovenești pe piața rusă au crescut cu 40%, în 2017, deși datele Biroului Național de Statistică de la Chișinău arată o creștere mai mică de 10 la sută. Vladimir Putin a mai declarat că exportul de mărfuri moldovenești piața rusă a crescut și în prima jumătate a acestui an cu 14%, deși datele statistice arată că, din contra, acestea s-au redus cu 8 la sută.

Iar în privința reglementării conflictului transnistrean, Igor Dodon s-a pronunțat în favoarea menținerii actualei misiuni de pacificare sub egida Rusiei, deși autoritățile de la Chișinău vorbesc de mai mulți ani despre necesitatea transformării acesteia în una civilă. De asemenea, el a anunțat că până la sfârșitul anului va avea o nouă întrevedere cu liderii separatiști de la Tiraspol.

