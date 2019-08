Putin și Merkel pregătesc un Kozak 2 pentru Republica Moldova?

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Un politician francez a fost ironizat pe reţelele de socializare după ce a trucat o fotografie făcută în masivul Mont-Blanc, pentru ca ascensiunea pe vârful îngheţat Aiguille d'Argentière să pară mai periculoasă, scrie The Guardian. Deputatul Eric Woerth a...

Începând de acest an, Guvernul declară ziua de 23 august ziua comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare.

Mesajul președintelui german de fapt vine să confirme faptul că actuala putere de la Chișinău nu este rezultatul unui proces politic intern ci a unui consens geopolitic ruso-german, ce are ca scop „eliminarea” României ca actor geopolitic din această zonă și menținerea influenței Rusiei în Republicii Moldova. În ceea ce privește „consensul internațional similar în cazul reglementării finale a diferendului transnistrean”, este destul de probabil că Republicii Moldova îi va fi impusă din exterior o nouă agendă, la care puterea de la Chișinăul, dominată de PSRM și Igor Dodon, va activa „butonul geopolitic” atunci și în așa mod cum o va cere Rusia.

Planul de federalizare a regiunii, eșuat în mai multe rânduri de jure, de-a lungul timpului promovat mai ales la insistența Rusiei, revine în 2016 pe agenda internațională. Dacă anterior federalizarea Republicii Moldova era sprijinită unilateral doar de Moscova, în 2016 au apărut primele semnale că anumite cancelarii occidentale ar fi gată să discute un asemenea scenariu. In 2016 ex-ambasadorul SUA la Chișinău J. Pettit. SUA - a sugerat ideea unui ”statut special” votat de Parlamentul R. Moldova pentru stânga Nistrului, ai apoi acest lucru fiind cerut de către Frank-Walter Steinmeier.

În 2015 publicația The New York Times, scria că Vladimir Putin i-a propus cancelarului Germaniei, Angela Merkel, și președintelui Franței, Francois Hollande, o foaie de parcurs privind crearea în Ucraina a „noii Transnistrii”. „Nu e un plan de pace, a declarat un diplomat, citat de publicația americană. Este o foaie de parcurs privind crearea noii Transnistrii sau Abhazii în Ucraina”. Sursele citate de publicația americană susțineau că planul menționat „a fost prea cinic și, în esență, propunea pur și simplu înghețarea conflictului”.

Aminitm că Frank-Walter Steinmeier a efectual in 2016 o vizită la Tiraspol pentru câteva ore. Vladimir Socor explica prezența lui Steinmeier la Tiraspol în felul următot: „ Politica Rusiei este în Transnistria, ca şi în Donbas, să vâre îndărăt regiunea controlată de ruşi, să o vâre îndărăt în cadrul sistemului politic şi instituţional al Republicii Moldova, respectiv, al Ucrainei. Pentru ca în acest mod Rusia să exercite o influenţă suplimentară în sistemele politice şi instituţionale de la Chişinău, respectiv, de la Kiev. Deci, Rusia nu are o politică secesionistă sau separatistă, Rusia doreşte reintegrarea Donbasului, respectiv, a Transnistriei în termenii şi pe baza unor acorduri impuse de către Rusia, care să asigure influenţa Rusiei în cadrul sistemelor respective.”

