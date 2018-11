Putin îi duce de nas pe japonezi și pierde Orientul Îndepărtat

Probabilitatea unui acord real între Rusia și Japonia în diferendul lor teritorial privind sudul insulelor Kurile este negativa si dpdv matematic tinde spre zero. În ultimele decenii la Moscova s-au spus prea multe ”patriotisme” despre ”inseparabilitatea insulelor”, despre cat de sacre sunt ele, gratie ”sangelui varsat de soldatii sovietici”, Kurilele devenind un adevarat fetiș al autocratiei ruse.



De aceea, unui presedinte care si-a facut printre rusi renume din ”întregitor de pamanturi” (pe seama vecinilor) îi va fi extrem de dificil să cedeze ceva teritorial, chiar daca este vorba despre niste stanci sterile aflate in mare, pe care le detine pentru ca dupa sfarsitul celui de-al Doilea Razbo Mondial a uitat sa-si scoata trupele de acolo.

Cred ca, mai degrabă, avem de-a face cu o altă încercare a lui Putin de a sparge blocada politica occidentala la care a fost supus, sub acoperirea unui acord imaginar cu una dintre democratiile consolidate din zona pacifica.

Că, în cele din urmă, japonezii se vor prinde ca sunt dusi de nas si va urma inevitabilul ”razboi rece” si pe relatia Orientul Indepartat, probabil ca nu-i pasa. Pana atunci va castiga Trump un al doilea mandat – spera el – care ii va permite presedintelui SUA sa treaca peste opozitia democrata si republicana și sa restarteze prietenia ruso-americana.

Si pacatul pentru rusii din Orientul Îndepărtat este curat noroc pentru chinezi. Moscova nu are bani sa salveze regiunea, nu deține resurse s-o lanseze in competitia tehnologica si economica cu China, Japonia si Coreea de Sud (nu are suficiente fonduri nici pentru Rusia centrală), iar o tranzactie cu Japonia – insulele japoneze contra un ”plan Marshall” nipon in Orientul Indeparatat rusesc – era poate ultima portita de scapare a acestei regiuni ruse in fata ”anexarii invizibile chineze”.

