R. Moldova - „poveste de succes”. Exportul de oameni i-a adus acestui stat un venit de 1.2 miliarde USD în 9 luni

În timp ce statele civilizate exportă automobile, tehnologii sau resurse natuarle. R. Moldova a găsit o „rețetă” de succes pentru a putea exista - exportă oameni care trimit acasă miliarde de dolari.

Chiar și pe timp de criza, moldovenii care muncesc în străinătate încă pun umărul serios la întărirea PIB-ului țării lor, prin banii pe care încă îi trimit acasă. În nouă luni ale anului, moldovenii care munceau în străinătate au trimis către 1,2 miliarde USD, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, scrie Bani.md.

Analistul economic, Veceslav Ioniță a explicat în emisiunea „Analize economice” că în acest an vom avea câteva recorduri legate de remitențe. În primele nouă luni ale anului deja a intrat în țară 1,2 miliarde de dolari. Cam cât a intrat în 2019 pe întreg anul. Până la sfârșitul anului, ar putea intra mai mut de 1,7 miliarde de dolari.



„Alt element important este legat de faptul că în acest an, cu certitudine, vom avea un record absolut la volumul de valută vândut de către cetățeni. În luna august, moldovenii vându-se în ultimele douăsprezece luni – 4,1 miliarde de dolari”, a spus Ioniță.

Potrivit lui Ioniță, în acest an, este deja înregistrată o creștere a cererii de valută din partea cetățenilor de 1,5 miliarde de dolari. Respectiv, vânzările nete de valută sunt la nivel de 2,6 miliarde de dolari. Chiar dacă s-a vândut cea mai multă valută pe fundalul cererii din partea cetățenilor, în acest an vom avea o vânzare netă de valută probabil sub nivelul record din 2013, când vânzările nete de valută din partea cetățenilor au fost de 2,9 miliarde USD.

„Această vânzare de valută, remitențele care vin, plus vânzările masive de valută, este determinat de creșterea consumului fără precedent din partea populației, care la rândul său este determinat de câțiva factori, inclusiv împrumuturile, și creează un deficit pe piața valutară. Oamenii scot acum pe piață economiile lor, inclusiv cele de anul trecut, și avem o ofertă de valută fără precedent”, a comentat Veaceslav Ioniță.