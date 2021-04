R. Moldova - STAT EȘUAT! Candu s-a vaccinat cu Astra Zeneca - „Vă îndemn și pe voi să vă înregistrați în România”

Am citit atent planul de imunizare și am constatat că nu prea există un plan.

Am căutat unde aș putea să mă înscriu pentru vaccin, când îmi vine rândul, dar nu am găsit niciun instrument.

Am urmărit cum se aduc și se administrează vaccinul în țară și am încercat să vin cu propuneri pe lângă actuala administrație, dar deputații din opoziție pot să vorbească, însă, cu regret, nu prea pot să se facă auziți, de altfel ca și cetățenii.

În aceste condiții, am luat pașaportul și, mulțumind statului român, am mers peste Prut.



Am primit vaccinul Astra Zeneca. Vă îndemn și pe voi să vă înregistrați în România, pentru că într-o țară unde Guvern nu avem, Președinte de parcă nici n-am avea, iar Parlament deocamdată mai avem este mult prea naiv să crezi că ne vom găsi loc printre deputați, primari, funcționari, vorba clasicului - autentici, care sar rândul și lasă pensionarii nevaccinați pentru a se imuniza pe sine.



Andrian Candu