R. Moldova - STAT EȘUAT! Guvernul dodonist va cumpăra vaccinul chinezesc, chiar dacă nu este AUTORIZAT în RM

Comitetul de coordonare a imunizării împotriva COVID-19 a examinat în ședința din 9 aprilie, oferta producătorului de vaccin împotriva COVID-19, Sinovac Biotech Ltd din China.

Sinovac a fost singurul producător de vaccin care a răspuns solicitărilor adresate de către Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), producătorilor de vaccin, potrivit Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, transmite Știri.md cu referire la mold-street.com.

„În urma analizei ofertei, membrii Comitetului au decis contractarea directă a 400.000 doze de vaccin CoronaVac, produs de Sinovac, după stabilirea tuturor condițiilor de contractare.

Vaccinul CoronaVac este aprobat în 17 țări, inclusiv și în Ucraina. Vaccinul se administrează intramuscular, în 2 doze, la un interval de 28 de zile. Acesta se păstrează la temperatura de 2-8 grade Celsius”, a anunțat Ministerul Sănătății.

Potrivit portalului Covid19.trackvaccines, serul de la Sinovac are undă verde în 20 de țări, dar nu și în Republica Moldova sau statele UE și SUA.

Acesta este autorizat în schimb în Ucraina, Turcia și Brazilia.

Eficacitatea acestuia, la fel, variază în dependență de țara unde au fost efectuate testele, dar un raport final detaliat cu privire la efectele secundare și eficacitate nu a fost publicat deocamdată.

Anterior abasadorul Beijingului la Chișinău, Zhang Yinghong, a anunțat în cadrul unei întrevederi cu prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi că Republica Populară Chineză va dona Republicii Moldova un lot impunător de vaccinuri pentru a preveni răspândirea infecției COVID-19.

Mai adăugăm că Ministerul Sănătății susține că până la ora actuală, CAPCS a lansat două proceduri de achiziție: negociere fără publicare prealabilă a anunțului de participare și licitație deschisă, în cadrul cărora nu a fost depusă nicio ofertă.

Invitații au fost transmise producătorilor de vaccin împotriva COVID-19: Pfizer Inc, Moderna Inc, Johnson & Johnson Inc, AstraZeneca PLC, Sinopharm Group Co. Ltd, Russian Direct Investment Fund, Serum Institute of India, AstraZeneca/SK Bioscience Co.Ltd, Sinovac Biotech Ltd. și CanSino Biologics Inc.

Totodată CAPCS continuă negocierile directe, exclusiv cu producătorii de vaccin împotriva COVID-19, pentru asigurarea țării cu doze de vaccin în contextul implementării Planului național de imunizare împotriva COVID-19.