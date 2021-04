R. Moldova - STAT EȘUAT! Ucraina își dorește să devină cât mai rapid membră NATO – o spune președintele acestei țări, Volodimir Zelenski

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Aflat într-un scurt concediu, departe de Moldova, am fost oarecum „deconectat” de la pulsul ei direct, de aceea, decizia deputaţilor de a marca pe 7 aprilie „ziua libertăţii” m-a surprins.

De la începutul acestui an, au fost uciși deja 23 de soldați ucraineni în conflictul din estul țării. Prin comparație, în 2020 au murit 50 pe tot parcursul anului. În săptămânile recente, conflictele și confruntările s-au înmulțit, pe acest fundal apărând și informațiile legate de consolidarea prezenței armate a Rusiei în zonă.

Săptămâna trecută, patru soldați ucraineni au fost uciși, iar șapte au fost răniți în timpul unor confruntări armate cu separatiștii susținuți de Rusia, aceasta fiind confruntarea cea mai sângeroasă din acest an, până acum.

Expansiunea rapidă și accentuată a prezenței militare ruse în regiune este documentată prin numeroase filme și fotografii distribuite pe rețelele sociale. Aproximativ 4.000 de soldați ruși au ajuns la granița cu Ucraina, conform New York Times citat de The Moscow Times.

Temerile cu privire la o escaladare a conflictul din estul Ucrainei au crescut exponențial la Kiev în ultimii ani, în contextul în care conflictul urmează să intre deja în al șaptelea an, iar Rusia nu pare că dă înapoi. Săptămâna trecută, guvernul de la Kiev a acuzat Rusia că desfășoară un număr semnificativ de trupe la granița de nord și de est a Ucrainei și în peninsula Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014.

Ucraina își dorește să devină cât mai rapid membră NATO – o spune președintele acestei țări, Volodimir Zelenski, care a cerut conducerii alianței să grăbească procedura de aderare, conform The Moscow Times, citat de Digi24.ro. Președintele ucrainean este de părere că intrarea în NATO este singura modalitate prin care poate fi oprit conflictul cu separatiștii din estul țării, în Donbas și Lugansk.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

