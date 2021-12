R. Moldova împrumută SUTE de milioane că să construiască o centrală back to back la Vulcănești prin care rușii care controlează Cuciurganul să poată exporta energie în Europa / SCHEMĂ DE 260 de milioane de euro

„Această linie electrică de 400 Kv și centrala electrică Back to Bakc care se propune să fie construită în Vulcănești vor fi mijloace de șantajare a guvernării de la Chișinău de către „activiștii” din Găgăuzia, îndrumați de „activiștii” transnistreni. O siguranță energetică - zero. Mai mult, centrala electrică Back to Back de peste 260 milioane euro practic nu va fi folosită pentru necesitățile RM deoarece către momentul punerii ei în funcțiune rețelele electrice ale Ucrainei vor fi incluse în sistemul electric european. Și RM Moldova nu va mai avea nevoie de transformat parametrii electrici europeni (românești) la parametrii electrici a rețelelor din Est.

Această centrală va fi construită de RM la insistența conducătorilor Centralei Electrice de la Cuciurgan și va fi folosită de ei pentru a transforma parametrii electrici a propriei energii în parametrii rețelelor ocidentali pentru a vinde propria energie în Occident”, considerăT. Andros, ex-ministrul al Informaticii, Informatiilor si Comunicatiilor în anii 90.

Mariana Durleșteanu: „Cuciurgani funcționează la capacitate minimă cu 4-6 turbine din 12. Acest back to back le va ajuta Cuciurganului sa opereze la 12 turbine și sa exporteze rușii energie electrică in UE, Turcia. Realitatea este ca tot Cuciurganul nu achita gazul și tot de noi acest regim separatist este susținut… urât și dureros!”



Amintim că Andrei Spînu a decis să ofere unei companii dubioase din India un contract de 260 de milioane de euro, chiar dacă la licitație a participat și o firmă din România.