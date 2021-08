R. Moldova se apropie de UE. Banca Națională a României a câştigat proiectul pentru aderarea RM la SEPA

Delegaţia Comisiei Europene în Republica Moldova a anunţat începerea pregătirilor din ţara vecină pentru aderarea la SEPA (zona unică de plăţi în euro). Parcursul pregătirilor, complexe şi complicate (spune Bruxelles-ul) cere îndrumare calificată. Comisia Euro­peană a organizat o selecţie pentru sus­ţine­rea unui „consorţiu de îndru­mători“. Au câştigat Banca Naţională a Ro­mâniei, lider de proiect, Banca Rega­tului Unit al Ţărilor de Jos şi Banca Lituaniei ca “parteneri juniori”, având drept colaboratori Autoritatea de Supra­veghere Financiară şi Autoritatea pentru Protecţia Consumato­rilor din România. „Am trăit să o văd şi pe asta! BNR partener-senior într-un con­sor­ţiu!”, se laudă Adrian Vasilescu, BNR.



Ce este SEPA?

Prin intermediul SEPA, platile in euro de la nivel european sunt procesate mai rapid si mai usor.

Ce este o plata SEPA?

O plata SEPA trebuie sa respecte urmatoarele criterii:

-⠀sa fie facuta in euro (transfer credit, debitare directa, plati prin intermediul cardului);

-⠀sa fie facuta in regim normal;

-⠀sa fie ordonata in regim de comisionare SHA (adica taxele sunt suportate de fiecare participant la tranzactie in parte);

Altfel spus, persoana care trimite banii va plati taxa de expediere, iar cel care primeste banii va plati taxa de incasare.

-⠀sa fie facuta catre o banca dintr-o tara care face parte din spatiul SEPA (am explicat mai sus care sunt acestea).

Mai exact, SEPA se refera la transferurile de bani realizate dintr-un cont bancar deschis in euro intr-un alt cont bancar in euro, intre tarile aflate in zona SEPA.

Deocamdată cetățenii din R. Moldova care doresc să facă transferuri în EURO spre conturi din România spre exemplu, au la dispoziție doar sistemul SWIFT, care este mult mai costisitor. Un transfer SWIFT poate dura până la 5 zile, în timp ce un transfer SEPA se poate efectua și în 10 minute.