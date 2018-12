Rabinul-șef al Moscovei: Climatul se înrăutățește pentru evreii europeni

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat că este „prea devreme” pentru a elibera marinarii şi navele ucrainene capturate de Rusia în Marea Azov, acuzând guvernul Ucrainei că a creat acest incident ca o distracţie de la problemele sale interne, scrie The...

Fostul deputat Ion Mărgineanu şi-a împlinit visul de 25 de ani de a parcurge pe jos distanţa de la Bălţi la Alba Iulia în Anul Centenar „Sunt om credul, domnișoară, și dacă cineva îmi spune că mă iubește, eu îl cred. Nu am pierdut niciodată în...

Să ne întoarcem în prezent. Care sunt, în opinia dumneavoastră, șansele unui dialog inter-religios în fața polarizării accentuate și a unui discurs populist tot mai pregnant în societate? Dialogul este absolut esențial, nu doar în plan religios, între religiile mondiale, între musulmani, evrei și creștini, ci și cu ateiștii liberali, cu oamenii nereligioși. Astăzi sunt puse sub semnul întrebării tocmai valorile care au stat la baza reconstrucției europene după al Doilea Război Mondial. Pentru a păstra Europa ca civilizație, ca uniune între popoare și state, acest dialog trebuie continuat.

Moses Rosen nu a fost doar rabinul-șef al României, ci și ministrul de externe secret al țării. Pleca în fiecare an la Washington pentru a obține clauza națiunii celei mai favorizate pentru România. Astfel oferea României posibilitatea de a-și crea o politică externă independentă față de Moscova și Pactul de la Varșovia. E adevărat că a fost nevoit să colaboreze cu regimul Ceaușescu, dar a reușit să nu devină o marionetă a regimului, așa cum s-a întâmplat cu mulți politicieni și lideri religioși în spațiul comunist. De fapt, astfel și-a salvat comunitatea.

Dar pentru că vorbim despre Europa de Est: Îmi amintesc cum rabinul-șef al Israelului m-a trimis, ca tânăr rabin israelian, în România, pe timpul comunismului. L-am vizitat pe rabinul-șef Moses Rosen, cea mai înaltă eminență rabinică din Europa de Est, pentru a afla cum se putea lucra, ca rabin, într-un stat comunist sub o dictatură precum cea a lui Ceaușescu. A fost pentru mine o învățătură pentru întreaga viață.

Să ne îndreptăm atenția asupra Rusiei. Trăiți acolo de mai multe decenii, sunteți rabin-șef la Moscova din 1993. Care este situația comunității evreiești acolo? Evreii sunt bineveniți în Rusia. Azi trăiesc acolo circa o jumătate de milion de evrei. Mai ales la Moscova vorbim despre o viață evreiască foarte activă, există multe instituții și peste 30 de sinagogi. Când am venit la sfârșitul anilor 1980, la Moscova erau doar două sinagogi!

Credeți că tendințele antisemite crescânde din Europa sunt urmarea unui antisemitism importat? Nu numai. Vorbind astăzi despre antisemitism, constatăm că, pe de-o parte, a pornit într-adevăr de la radicalismul islamic care a făcut multe victime în ultimii 15 ani. Pe de altă parte există antisemitismul radicalilor de dreapta, cel ”vechi”, cum poate fi denumit. Acesta există nu doar în Europa, ci și în SUA, după cum am fost obligați să constatăm cu doar câteva săptămâni în urmă, cu ocazia teribilului atentat asupra sinagogii din Pittsburgh. Eu cred că pericolul care vine din partea radicalilor de dreapta nu e mai mic decât acela din partea teroriștilor islamiști.

