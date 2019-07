Răceala de vară: cum să o previi, cum să o tratezi

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Veninul de albine este un lichid incolor, acid, excretat de albine în momentul în care se simt ameninţate, dar care capătă popularitate în ultima vreme datorită presupuselor beneficii pe care le are asupra sănătăţii şi frumuseţii. Practicanţii apifitoterapiei...

Pe Violeta Moskalu am întâlnit-o întâmplător la ieșire din Slaviansk, un orășel din estul Ucrainei ocupat timp de câteva luni de forțele rusești și unde s-au dat bătălii grele în 2014. Reporterii HotNews.ro se aflau în zonă într-o vizită...

Noul ministru al Afacerilor Externe a obținut anul trecut salarii de zeci de mii de euro. Din declarația de avere și interese personale a acestuia aflăm însă că Nicolae Popescu nu are în proprietate niciun bun imobil sau mobil, în timp ce familia sa deține trei...

Mai multă vitamina C – toţi ştim deja cât de importantă este această vitamină pentru imunitate, iar studiile au arătat că un nivel crescut al acesteia în organism poate reduce cu până la 10% durata răcelii, precum şi simptomele specifice. Căpşunele, afinele, zmeura, murele, coacăzele, lămâile, ardeiul gras, pătrunjelul şi pepenele roşu se numără printre alimentele cu cel mai mare conţinut de vitamina C. Iar vara este mai mult decât darnică la acest capitol şi ne pune la dispoziţie aceste alimente în forma lor proaspătă, delicioasă.

Mănâncă sănătos – optează pentru salate de legume sau fructe proaspete, carne slabă la grătar şi apă... multă apă! La fel de indicate sunt nucile şi seminţele, bogate în zinc, seleniu, vitamina E şi vitamina A, substanţe despre care s-a demonstrat că pot ameliora simptomele de răceală. Nu strică şi un supliment cu acizi graşi Omega 3, despre care studiile afirmă că ar stimula producţie de leucocite, celulele sistemului imunitar care apără organismul de boli.

Cert este însă că ambele forme de răceală sunt cauzate de virusuri contractate prin atingerea obiectelor contaminate sau inhalarea particulelor de salivă contaminate. De exemplu, o persoană răcită care strănută împrăştie în aer şi pe obiectele din jur milioane de particule de salivă care conţin virusul. Cel care vine în contact cu aceste particule cel mai probabil va contracta virusul şi va răci la rândul lui, mai ales dacă are şi sistemul imunitar slăbit.

Diferenţa dintre răceala de iarnă şi răceala de vară Chiar dacă ambele forme de răceală sunt cauzate de aceleaşi virusuri, respectiv rinovirusuri, ele pot fi percepute diferit în funcţie de anotimp. Iarna, de exemplu, ne este mai uşor să ne adaptăm situaţiei, respectiv să ne băgăm sub pătură şi să mâncăm o supă fierbinte de pui, pe când vara... ei bine, temperaturile crescute ne îmbie mai degrabă la o baie răcoritoare în piscină şi la un pahar cu apă rece.

