Rădăcina care face MINUNI asupra omului. Oamenii erau DECAPITAȚI pentru ea

Povestea unei rădăcini care a schimbat istoria unui popor și despre care se știe că aduce beneficii uriașe corpului omenesc, este incredibilă.

In chineza, ginseng inseamna “esenta pamantului in forma de om”, datorita formei pe care o are radacina, partea cea mai valoroasa a acestei plante.

In Coreea, cei care mergeau sa caute radacina magica treceau printr-un proces de purificare care dura o saptamana.





Se spunea ca frunzele de ginseng straluceau in intuneric asa ca la miezul noptii trimiteau o sageata in zona unde vedeau semnele fluorescente ale plantei, urmand ca a doua zi sageata sa fie recuperata alaturi de ginseng. Vanatorii de ginseng se numeau va-pang suis si erau angajati de imparat pentru a-i aduce planta venerata.

Banditii asteptau sa-i atace si sa le fure comoara sau ii torturau pentru a afla unde era localizata. Vanatorii intrau in padure cautand ginsengul inarmati doar cu un toiag si cu credinta ca vor fi protejati daca inima lor e pura, iar faptul ca gaseau radacina era o confirmare a acestui fapt. Aceeasi puritate ii proteja de spiritul radacinii de ginseng despre care se credea ca ii face pe cei rai sa se rataceasca in padure pentru totdeauna.

In 221 i.Hr., 3000 de soldati au fost trimisi de imparatul Shongtjie sa gaseasca ginsengul salbatic. Cei care se intorceau fara captura erau decapitati. Ginsengul salbatic crestea sporadic in cateva parti ale lumii, iar astazi a devenit extrem de rar si foarte scump. In 1643, a fost mentionat pentru prima data pe continentul european in “Relations della Grande Monarchia China”, publicata la Roma.

Odata confirmate proprietatile acestuia, comertul cu ginseng din China era intrecut doar de acela cu blana din Canada. La inceputul secolului 19, tona dupa tona de ginseng era exportata din regiunea chineza Canton in America.

Sursa: evz.ro