Rădăcina răului trebuie tăiată cu blândeţe

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

La intrarea în orice spațiu închis, excepție fiind servicii esențiale - magazinele alimentare, farmacii, unități medicale și de vaccinare, bănci, furnizori de servicii poștale și de curierat, etc, cetățenii vor fi obligați să prezinte certificatul COVID-19. Aceasta este...

Grafia latină este grafia naturală a limbii române, iar acest lucru a fost probat de cohorte de lingvişti de-a lungul timpului. Faptul că limba română a fost încorsetată în alfabetul chirilic vreme de câteva sute de ani nu este altceva decât un accident istoric: situarea în spaţiul de civilizaţie bizantină, în cadrul confesiunii ortodoxe de factură slavă. Clericii slavi de la sud de Dunăre s-au refugiat din faţa pericolului otoman printre români şi şi-au impus alfabetul chirilic. Intrarea în modernitate a românilor din secolul al XIX-lea s-a produs şi prin intermediul adoptării alfabetului latin. Până şi sovieticii au recunoscut la un moment dat că alfabetul latin este mai potrivit pentru inventata lor limbă moldovenească, doar că imediat a apărut ceea ce pentru acest experiment reprezenta un pericol mortal: erau anulate dintr-o trăsătură de condei diferenţele dintre română şi moldovenească. Drept urmare, propagatorii „latinizanţi” au fost executaţi fără multă vorbă. Problema şcolilor cu grafie latină din Transnistria este înrudită cu provocarea anacronică „România trebuie să dispară de pe harta Europei”. Este vorba de aceeaşi sursă: planurile Kominternului de dominare a sud-estului Europei. Iar în calea acestui marş ce se dorea triumfător au stat românii - de aceea ei au fost transformaţi într-un obiectiv ce trebuia distrus. De aici a izvorât tot planul de deznaţionalizare pe baza unui program de stat, tot proiectul de creare din nimic a unei noi naţiuni. Grafia latină din R. Moldova nu are cum să fie motiv de război. Grafia latină este normală pentru limba română şi este dreptul oricărui popor să îşi promoveze şi apere identitatea naţională. Grafia latină a reprezentat un pretext pentru cei care s-au agăţat până în ultima clipă de iluziile sovietice. Ce ar fi însemnat pentru ruşi să fie siliţi să folosească un presupus alfabet tătăresc şi apoi să li se interzică prin război să revină la alfabetul chirilic? Este o vorbă mai veche: ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face.

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

