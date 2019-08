Radu Marian recunoaște că numirea lui Țurcan și Manole la CC de către Parlament a fost o GAFĂ: „ Am dat-o în bară”

Deputatul blocului ACUM, Radu Marian, recunoaşte că alegerea celor doi reprezentanți constituționali, Vladimir Ţurcan şi Domnica Manole, nu au fost o alegere bună.

Radu Marian a declarat că îi „pare rău de comportamentul unora din ei”, transmite Știri.md.

„Știu că eu și instituția pe care o reprezint am dat-o în bară cu votarea acestor două candidaturi politice, nu are sens să mă justific, dar am votat cu speranța că acest vot îi va responsabiliza.

Mare păcat, pot doar să-mi cer iertare față de oamenii care se simt acum dezamăgiți. Sper totuși ca doamna Manole să spună deschis pentru cine a votat, mai ales după declarațiile șocante (dar curajoase) ale doamnei Șova.

Noi avem bătălii mult mai mari de dat în continuare pentru justiție, nu mai avem dreptul să greșim încă o dată”, a mai adăugat Marian.