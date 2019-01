Răileanu, replică pentru PAS: Mi-au retras susținerea pentru că sunt unionist

Primarul orașului Cimișlia vine cu o reacție la explicația PAS despre retragerea sprijinului pentru candidatura lui.



„Niciodată n-am negat că sunt adeptul Unirii cu România, a eurointegrării. La acea conferință a Convenției Eurounioniste am fost invitat de domnul Reniță, la care nici nu știam ordinea de zi, am fost doar în calitate de invitat. La momentul acela nu mi-au replicat nimic. Eu am înțeles că nu am fost agreat din cauză că am opțiuni pro-Unire, sunt niște presupuneri ale mele, dar bazate pe anumite informații. Eu am impresia că în blocul ACUM, îndeosebi din partea domnului Năstase sunt mai mulți care nu vor să aibă treabă cu unioniștii”, a declarat Gheorghe Răileanu pentru Deschide.MD.

Răileanu susține că ar fi vrut ca să meargă în alegeri toți uniți, să fie duse negocieri sincere și să se vadă cine și pe ce circumscripție are șanse într-adevăr, lucru care nu s-a făcut.

„Despre comisia de integritate se glumește, se râde, nimeni nu știe cine a fost în componența ei. Dacă au fost tot cei care s-au pus singuri primii pe listă, atunci care să mai fie sensul acestei comisii. Ca regulă aceasta trebuia să fie imparțială și cât mai obiectiv”, a conchis Răileanu.

Amintim că, astăzi vicepreședintele PAS, Mihai Popșoi, a confirmat că primarul de la Cimișlia a fost un potențial candidat al Blocului ACUM pe circumscripția uninominală nr. 40, însă susținerea pentru candidatura acestuia a fost retrasă astă-vară când Gheorghe Răileanu a apărut într-o conferință de presă alături de membrii Convenției Euro-Unioniste - entitate care își exprimaseră intenția de a participa la alegeri.

Primarul orașului Cimișlia, a scris recent pe blogul său că, în aprilie 2018, dânsul a fost desemnat candidatul din circumscripția uninominală nr. 40, în cadrul unei adunări comune a reprezentanților Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidului Platforma „Demnitate și Adevăr” (PPDA) și Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM). Totuși, mai aproape de alegeri, din partea Blocului „ACUM” a fost propusă în circumscripția respectivă Domnica Manole, iar primarul de Cimișlia a decis să candideze independent.

sursa: deschide.md