Guvernul Marii Britanii a aprobat, miercuri, acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, a anunțat premierul Theresa May.

Postul de televiziune TV8, afiliat PAS și PPDA promovat falsul grosolan, publicat de presa de la Moscova, potrivit căruia cetățenii moldoveni, aflați peste hotarele țării, ar trebui, la fiecare jumătate de an, să declare că sunt vii, pentru a primi pensii. TV8 publică și...

„Sursa de bază a finanţării FOD, care nu a fost declart public şi transparent a fost canalizată tranzitoriu pe conturile bancare ale organizaţiei "SILK ROOD" şi pot fi calificate după cum urmează: A. Originare din tranzacţii cu Ministerul Apărării a Federaţiei Ruse. B. Livrearea de echipamente militare în statele implicate în conflicte regionale. C. Plăţi din zone offshor, cu un traseu şi o provenineţă dubioasă şi necunoscută. D. Din schema de spălare a banilor aşa numit " Landromat rus". E. Originari din frauda bancară produsă în Republica Moldova în perioada de până în 2014", a menţionat Igor Vremea. Portalul deschide.md a publicat o schemă din raportul secret referitor la implicarea fundației Open Dialog în treburile interne ale statului, prezentat astăzi în Parlament de către o comisie specială. Membrii acesteia au investigat, inclusiv, finanțarea de către Open Dialog a unor partide politice moldovenești. Liderii PAS şi PPDA, care au călătorit la Bruxelles pe banii fundației, au refuzat să participe la audierile comisiei. Președinta ONG-ului, Ludmila Kozlovska, a fost expulzată în vara acestui an din Uniunea Europeană pe motiv că ar avea legături cu serviciile speciale rusești. Fundația a fost acuzat că face lobby pentru infractori periculoși, beneficiază de finanțări dubioase și livrează echipament militar în Donbass. publika.md

