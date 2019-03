Raport: Sancțiunile nu au împiedicat creșterea influenței maligne a capitalului rusesc, inclusiv în România

Am citit zilele trecute romanul de debut al lui Alexandru Bordian, publicat la Paralela 45, București, 2018. M-am bucurat să constat că tot mai mulți prozatori buni (!) de la noi își fac loc în literatura română. Nu știu când s-a întâmplat ultima dată să avem în...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

Mai multe porturi au fost închise transportului fluvial şi maritim din cauza vântului puternic. De altfel, judeţul Constanţa se află sub avertizare Cod galben de vânt.

România are cele mai slabe legături politice și economice cu Rusia din toate țările studiate , dar influența rusă malignă a patruns în venele țării prin exploatarea deficiențelor instituționale, politice și sociale – în special prin corupție. De exemplu, privatizările netransparente au deschis ușa investitorilor ruși, în special în sectorul metalurgiei.

Muntenegru are o expunere semnificativă la influența economică a Rusiei, în special în sectorul imobiliar: aproximativ 70000 de proprietăți aparțin proprietarilor ruși, iar oamenii de afaceri ruși achiziționează începand cu 2006 hoteluri valoroase în locuri atractive. De asemenea, Muntenegru are o puternică legătură culturală cu Kremlinul, asigurata de Biserica Ortodoxă Sârbă.

Rusia este atrasă de aceste țări grației economiei deschise, cu sisteme financiare și bancare dezvoltate, care fac parte din infrastructura financiară europeană. În același timp, raportul notează că, uneori, un mediu de afaceri si legislativ netransparente (in special legislația fiscala și înregistrarea companiilor), oferă capitalului rusesc posibilitatea de a-și ascunde prezența în aceste țări.

