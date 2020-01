Raportorul Parlamentului European pentru R. Moldova, Dragoș Tudorache: „Vedem din nou o acaparare a spațiul media de către forțelor guvernamentale”

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Turcia nu putea ceda ceea ce nu-i aparţinea, pentru că Poarta otomană n-a fost niciodată suverană asupra ţărilor române. Poarta însăşi recunoscuse acest lucru, când la Carlovitz, presată de poloni să cedeze Moldo-Valachia, ea răspunse că nu are dreptul de a face...

Sâmbătă, 11 ianuarie 2020, a avut loc prima ședință din noul an a Consiliului Politic Național al Partidului Popular Românesc.

Târgul de Crăciun din or. Taraclia a devenit principala atracție a sărbătorilor din această iarnă în regiunea de sud a țării. Organizat la inițiativa fostului primar de Orhei, Ilan Șor, după modelul celui de la Orheiland, Târgul de la Taraclia este vizitat de...

„Cred în continuare în șansele R. Moldova de a se apropia de UE, deoarece Chișinăul este deja într-o relație privilegiată și, cred eu, benefică cu spațiul comunitar european . Dar eu rămân optimist și aș spera ca cetățenii R. Moldova să rămână optimiști în ceea ce privește șansele viitoare de a continua apropierea de UE. Și da, eu unul îmi doresc ca acest proces să se finalizeze cu statutul de membru al Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Indiferent că se va întâmpla într-un an, doi sau zece, este un proces care va dura și care clar nu e unul ușor. Dar e un obiectiv pe care îmi doresc ca R. Moldova și cetățenii ei să nu-l abandoneze niciodată, pentru că R. Moldova are această vocație și trebuie să rămână ancorată în acest parteneriat și cred că se poate face”, a mai spus Dragoș Tudorache.

„Vine un an politic foarte important pentru Republica Moldova, vin momente electorale foarte importante. Și în pregătirea acestor momente electorale, e bine ca scena politică și exprimarea forțelor politice să fie cât mai liberă. Însă semnalele pe care le vedem de la Bruxelles, vedem din nou o acaparare a spațiul media de către forțelor guvernamentale. Și, din punctul meu de vedere, felul în care Guvernul va reuși să garanteze exprimarea politică liberă a tuturor forțelor angajate în procesele politice și electorale este unul din factorii importanți de analiză a modului în care manifestările și mecanismele democratice în R. Moldova funcționează”, a subliniat raportorul.

