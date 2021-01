Rareș Bogdan, atac la Orban: „I s-a umflat capul. Și-a închipuit că e câinele, lupul alfa, omul fără de care România nu merge înainte”

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan afirmă că liderul partidului, Ludovic Orban, conduce în mod dictatorial PNL, impunând decizii și ignorându-i pe ceilalți liberali din conducerea partidului.

„Vă spun o chestiune dureroasă. Uneori mi se părea că atunci când eram la măsuța mea de realizator cu o audiență foarte mare și o influență foarte mare în emisiune aveam mai multă putere decât ca prim-vicepreședinte al partidului de guvernământ. Partidul nu a fost condus clasic, tradițional, așa cum a fost condus PNL, PDL în epoca pre Ludovic Orban. Partidul a fost condus de un singur om, de Ludovic Orban. Noi nu am avut, nici eu, nici Robert Sighiartău, nici Iulian Dumitrescu, nici Mircea Hava, nici Raluca Turcan, Florin Roman, Ilie Bolojan, Gheorghe Flutur, Emil Boc, nu am avut niciun fel de putere reală în cadrul guvernării”, a mărturisit duminică prim-vicepreședintele Rareș Bogdan, la Interviurile lui Cristoiu, de la Aleph News.

Rareș Bogdan spune că Ludovic Orban s-a opus propunerii sale de remaniere a unor miniștri precum Ion Ștefan sau Monica Anisie pe motiv că ar da un semnal de neîncredere.

„Eu, de exemplu, în iunie am solicitat împreună cu Robert Sighiartău primenirea Guvernului. Nu am făcut-o în spațiul public (…) Am spus înaintea verii să schimbăm 4-5 miniștri. După aia am spus în septembrie. S-a refuzat, a spus nu, că asta înseamnă că nu avem încredere. S-a dovedit că schimbarea lui Costache cu Nelu Tătaru a fost de bun augur. Nelu Tătaru a fost unul dintre cei mai buni miniștri ai Sănătății. (…) Le-am atras atenția că scenariul 1996-2000 (nr. guvernarea CDR, care a dus la dispairiția PNTCD), este unul care îmi vine de fiecare data în minte (…) Dacă nu vreți să trăim anul 2024 cu un PSD de 38-40% și cu un AUR de 20-25% și dacă nu vreți să votați candidatul PSD la prezidențiale, ca să nu iasă AUR sau să votați candidatul AUR să nu iasă candidatul PSD, alegeți voi cum, pentru că nu va intra dreapta nici măcar în turul doi cu un candidat, trebuie să ne redefinim, să reformăm partidul”, a explicat europarlamentarul PNL.

Rareș Bogdan critică modul în care Ludovic Orban conduce partidul și ia deciziile, denunțând comportamentul discreționar al acestuia.

„Cu excepția unui singur om, toți premierii care au ajuns la Palatul Victoria au ieșit de acolo trăncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. La toți li se pare că fără ei universul nu mai funcționează, că sunt mesianici pentru România și pentru omenire și niciunul cu excepția lui Emil Boc, restul sau stricat la cap. Ludovic Orban, din păcate, în loc să intre acolo și să rămână omul care a fost, la rândul lui i s-a umflat capul. Și-a închipuit că e câinele alfa, lupul alfa, omul fără de care România nu merge înainte, el le știe pe toate. Să ne înțelegem. El nu e un om rău. El e un premier care a fost bun într-o perioadă înfiorătoare pentru România. Eu îi contest modul în care a condus și modul în care a fost discreționar în decizii. El nu a consultat partidul când a vorbit despre un ministru. A venit cu o listă pe care a supus-o votului”, a afirmat prim-vicepreședintele liberal.

Rareș Bogdan adaugă că, după alegeri, Ludovic Orban ar fi trebuit să renunțe la funcția de președinte al PNL și nu la cea de premier și regretă că nu i-a cerut demisia a doua zi după pierderea parlamentarlore, o problemă care nu trebuie însă să rămână nerezolvată.

„Regret că a doua zi dimineața, după alegerile parlamentare, nu am ieșit cu Robert Sighiartău, cu Florin și ceilalți să cerem deimisia președintelui PNL pentru că a dus partidul la pierderea alegerilor. El nu avea de ce să demisioneze din poziția de prim-ministru, trebuia să-și dea demisia din poziția de președinte de partid. E primul președinte de partid din ultimii 30 de ani, care a pierdut alegerile și care a rămas în funcție, ceea ce este anormal. Și puteam să ne dăm noi ca exemplu demisia ca să-l obligăm și pe el. Nu am făcut asta, tot așa, ca să nu destabilizăm partidul înaintea negocierilor de formare a coaliției. Dar în momentul în care un premier și un președinte de partid îți obține în locul în care candidează 21%, atât a luat PNL la București, e o problemă și ea trebuie rezolvată. Partidul ăsta trebuie să aibă viitor, nu numai trecut și prezent”, a avertizat europarlamentarul PNL.

Rareș Bogdan crede ca șansa salvării PNL sunt reformiștii din partid, grup din care face și el parte și care îl susține pe Florin Câțu ca premier și caută un candidat la șefia partidului împotriva lui Ludovic Orban.

„Dacă nu conștientizăm că situația PNL e una care poate duce la distrugerea, la căderea acestui partid, la sub 15-10%, și dacă nu înțelegem că trebuie să reconfigurăm pe baza oamenilor reformiști pe care îi avem, cu o imagine bună, susținându-l pe Florin Cîțu… dvs știți că au apărut chestiuni <Florin Cîțu nu va sta>, pornite din păcate chiar din PNL, nu va sta la putere decât 9 luni sau 6 luni. Asta este tragic. Noi trebuie să ne punem în spatele lui Florin Cîțu. Că-l iubesc unii sau nu-l iubesc, Florin Cîțu e liberal, reformist, Florin Cîțu trebuie sprijinit de tot PNL pentru că e unica noastră șansă să dovedim că vrem să facem ceva cu țara asta, altfel populația ne va sancționa. (…) Astăzi părerea mea e că partidul dacă nu-și înțelege greșelile anului trecut se poate duce sub 20%, fără mari probleme”, a avertizat liderul PNL.

Rareș Bogdan mai spune că Ludovic Orban l-a marginalizat în partid și a refuzat invitația unor filiale de a candida la parlamentare tocmai pentru a nu intra în conflict cu el.

„Nu am candidat la parlamentare pentru că nu am fost invitat. Ludovic Orban a încercat să mă izoleze imediat după europarlamentare. Eu am stat, am stat, am văzut că nu apar pe pagina oficială partidului, că sunt ocolit și nu am zis nimic. Mai bine ziceam pentru că au fost organizații care m-au invitat în nume personal, dar intram în conflict cu Ludovic Orban dacă aș fi acceptat. Dar cel mai important era să-l duci pe Rareș Bogdan și pe Robert Sighiartău, să-i responsabilizezi, nu știu dacă veneam eu, dar ridicam lista la diaspora. (…) Partidul nu a făcut nicio analiză. Președintele partidului trebuia să-și dea demisia, să-și depună mandatul” a mai spus prim-vicepreședintele PNL.