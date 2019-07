Rareș Bogdan cere ARESTAREA lui Traian Băsescu

Rareș Bogdan, vedeta Realitatea TV, face o propunere șoc. El cere arestarea unor politicieni de prim rang, printre care Traian Băsescu, Ludovic Orban și Anca Boagiu, sub acuzația de subminare a economiei naționale.



”Voi face o PROPUNERE soc! Vreau sa propun ARESTAREA tuturor ministrilor care au fost la conducerea Ministerului Transporturilor din 1990 pana astazi! De ce? Pentru SUBMINAREA ECONOMIEI NATIONALE! Pe prostul asta de acum nu trebuie sa il aresteze nimeni decat pentru refuz de comunicare datorita fricii de PRESA! Romania nu poate miza pe Turism din cauza INFRASTRUCTURII MAI MULT DECAT PRECARE!

Am plecat din Poiana la ora 15.00 si inca nu am ajuns la iesirea din Predeal spre Bucuresti. Oricum am inteles ca exact la fel este pana la Comarnic. Vineri dupa amiaza 4 ore de la Bucuresti la Bran iar acum minim 5 ore pana voi ajunge la Redactie la RealitateaTv. Sper totusi ca pana la ora 21.00 sa ajung...... Oricum sa ma urmariti asta seara la intrarea in emisiune, o sa va placa mult.

P.S. Pentru ca cei ce au condus Ministerul Transporturilor sa nu fie singuri cred ca ar trebui insotiti in PUSCARIE si de Sefii CNADNR! Cum si-au batut joc de Tara asta toti, incredibil. Degeaba au investit o serie de oameni in Turism daca investitiile lor sunt pur si simplu boicotate de Stat prin abandonarea Marilor Proiecte de Infrastructura!”, e mesajul lui Rareș Bogdan.

Printre cei care au condus Ministerul Transporturilor după Revoluție se regăsesc Traian Băsescu, cu 3 mandate, Anca Boagiu, cu două mandate, Radu Berceanu, cu două mandate, Ludovic Orban, Alexandru Nazare, Miron Mitrea și Gheorghe Dobre.