Rareș Bogdan produce un CUTREMUR la Realitatea TV: Și-a anunțat, în direct, DEMISIA

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Centrul de Informaţii Universitare anunţă programul „Burse de Merit” 2018 – pentru cei mai buni studenţi ai ţării, ediţia XXIII, organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, cu suportul financiar al BC “Moldova Agroindbank” SA şi al...

Prețurile petrolului au scăzut marți cu peste 7%, la cele mai reduse nivele din ultimul an, pe fondul evoluției negative a pieței de pe Wall Street, provocată de îngrijorările tot mai mari legate de încetinirea creșterii economiei globale, transmite Reuters. Cotația...

Reprezentantul Coreei de Sud, Kim Jong Yang, a fost ales președinte al Interpol în urma sesiunii adunării generale a organizației care avut loc in Dubai. Anterior, principalul favorit pentru această funcție a fost generalul rus Alexander Prokopciuk, transmite BBC.

Ucraina marchează astazi a cincea aniversare de la începutul protestelor din Maidan. La Kyiv, are loc un serviciu divin și se depun flori la Memorialul ”Eroilor Sutei Ceresti”. În plus, astăzi, ca parte a campaniei „Nu vom uita”, în capitala Ucrainei...

Vedeta Realitatea TV a pus o condiție pentru a reveni asupra deciziei: Oreste Teodorescu și Oana Stănciulescu să fie reprimiți la emisiunea sa, iar Edward Pastia, director editorial al postului, să fie demis. Totdată, el a spus că nu are ce să le reproșeze patronilor.

”Fac un anunț extrem de important pentru că s-au întâmplat lucruri importante în ultimele trei zile: în cazul în care Oreste Teodorescu și Oana Stănciulescu nu vor fi primiți în platoul Jocuri de Putere, iar directorul postului Realitatea TV, Edward Pastia, nu va fi concediat, activitatea mea la Realitatea TV se încheie. Iubesc postul Realitatea TV și vreau să lucrez aici. Pleacă Pastia și se întorc Oreste și Oana Stănciulescu, oameni stindard al luptei împotriva ciumei roșii. Dacă nu, vor rămâne cu domnul Pastia, iar eu mă voi duce în afara Realității TV. Nu știu unde, nu m-am gândit vreodată că voi fi nevoit să vorbesc despre asta. Repet, nu am nimic să reproșez domnului Cozmin Gușă sau domnului Maricel Păcuraru. Am avut libertate totală de acțiune de expresie. Sper să pot continua la Realitatea Tv pentru a face o emisiune liberă în sprijinul cititorilor mei. Condițiile mele pentru a continua la acest post de televiziune, care în acest moment nu știe ce vrea, sunt simple.”, a spus Rareș Bogdan.

