Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

Trimisul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, a cerut Rusiei să-i elibereze pe marinarii ucraineni capturați în strâmtoarea Kerci până de Crăciun sau Anul Nou. Într-un interviu acordat Voice of America, el a declarat că Statele Unite...

Puţini sunt cei conştienţi de riscurile la care inima este supusă cu fiecare pas, atunci când viaţă pe care o duc nu poate fi considerată "sănătoasă". Un pahar de vin în plus? O zi în care nu ai făcut cele 30 de minute de mişcare? Niciun exces nu este uitat...

Bloggerul Ilia Varlamov a dezvăluit că reportajul canalului rusesc ”Pervîi” (minutul 8:32 in video) despre aniversarea ”Revolutiei Demnitatii” (cunoscuta si ca EuroMaidan) de la Kiev, a fost filmat la Minsk, în țara vecina, iar rolul unui ucrainean dezamagit...

Pentru a rămâne la exemplul clasic al lui De Gaulle și al manifestațiilor din Mai 1968, generalul președinte a dispărut mai întâi, preferând să fugă în elicopter, gest premergător celui al lui Ceaușescu două decenii mai târziu. După ce a discutat cu comandantul forțelor franceze din Germania, De Gaulle a dizolvat Adunarea Națională și a aplicat o serie de reforme masive care au modificat natura societății franceze. De Gaulle avea să demisioneze un an mai târziu, după ce a pierdut un referendum.

Încă de când generalul De Gaulle a dizolvat parlamentul, sub presiunea străzii, în urma manifestațiilor din mai 1968, atitudinea lui și toate evenimentele care au urmat au fost văzute ca un exemplu deja clasic de răspuns neadecvat adus de autorități unor manifestații legitime, dar care debordează.

Manifestațiile, precum cea din Franța a vestelor galbene, sunt administrate și supravegheate de primării. Ele sunt, autoritățile locale sau regionale, cele care acordă permisiunea de organizare a unor manifestații, cer să afle traseul și desfășurarea, ba chiar pot să impună organizatorilor, așa cum se întâmplă des în Franța și Belgia, să aducă dovada că organizatorii au prevăzut un oarecare număr de monitori, care să vegheze ca manifestația să nu scape de sub control.

