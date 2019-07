Răsturnare de situație! Marea Britanie ar putea rămâne în UE

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

O echipă de cercetători americani a reuşit ceea ce nimeni nu credea că e posibil, punând sub semnul întrebării definiţia actuală a “morţii cerebrale”.

Pe Violeta Moskalu am întâlnit-o întâmplător la ieșire din Slaviansk, un orășel din estul Ucrainei ocupat timp de câteva luni de forțele rusești și unde s-au dat bătălii grele în 2014. Reporterii HotNews.ro se aflau în zonă într-o vizită...

Noul ministru al Afacerilor Externe a obținut anul trecut salarii de zeci de mii de euro. Din declarația de avere și interese personale a acestuia aflăm însă că Nicolae Popescu nu are în proprietate niciun bun imobil sau mobil, în timp ce familia sa deține trei...

Confruntată cu o triplă respingere de către deputaţi a acordului la care a ajuns cu Bruxellesul în noiembrie, în final ea a întins mâna laburiştilor la mijlocul lunii aprilie. Dar, o lună mai târziu, aceştia au oprit discuţiile. În faţa impasului asupra Brexit-ului, dna May a fost nevoită să-şi anunţe demisia trei săptămâni mai târziu.

May a declarat în mod repetat că vrea să iasă din uniunea vamală şi piaţa unică europeană pentru a permite ţării sale să încheie liber acorduri comerciale cu terţe ţări şi să limiteze imigraţia europeană.

Corbyn a subliniat că partidul său a încercat să propună un compromis bazat pe menţinerea ţării într-o uniune vamală strânsă – sinonim al politicii vamale şi comerciale comune – şi „o relaţie puternică pe piaţa unică”, dar prim-ministrul Theresa May a refuzat.

Europa se cutremură pur și simplu. Este vestea așteptată de sute de mii de români, dar și de milioane de britanici. Brexutul are șanse de a se repeta. O spune unul dintre cei mai importanță politicieni britanici. Şeful laburiştilor, principalul partid britanic de opoziţie, l-a provocat pe viitorul prim-ministru conservator să organizeze un nou referendum asupra Brexit. Acesta a promis că va milita pentru rămânerea în Uniunea Europeană.

