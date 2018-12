Rata infecției cu HIV, în creștere în Europa de Est

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Nu ştiu cum va fi România peste 100 de ani, dar dacă luăm ca reper ultimii 10 ani de când am intrat în Uniunea Europeană, chiar şi cu o criză economică la activ, am putea să proiectăm o evoluţie a economiei pentru următorii 10 ani.

Rusia încearcă să preia controlul Mării Azov, folosind pentru aceasta peninsula Crimeea, anexată ilegal în 2014, a declarat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, după reuniunea Alianței la Bruxelles, la care au participat miniștrii de externe ai țărilor NATO, plus...

Vicepreședintele Partidului Unității Naționale (PUN), Dorin Dușceac, declară că dacă formațiunea politică va lua decizia să nu participe la următoarele alegeri parlamentare, el va candida independent. În plus, politicianul spune că speră să aibă susținerea nu doar a PUN,...

Brexit. Lovitură pentru Marea Britanie. Partidul care o susține pe Theresa May în Parlamentul de la Londra a anunțat că nu va vota acordul.

Ratele disparate din Europa de Est îngrijorează oficialii din domeniul sănătății care consideră că lipsa de prevenire este o cauză, deși îmbunătățirea testelor și a tratamentului bolii sunt preocupări majore. „Tendința tot mai mare a noilor diagnostice HIV a continuat pentru regiune, în general, în ciuda scăderii ratelor de noi diagnostice în UE /SEE", se arată în rezumatul publicat pe site-ul ECPCD.

Raportul, comunicat de CNN marți, arată că, în 2017, din aproape 160.000 de persoane diagnosticate cu HIV în Europa, 130.000 erau din estul continentului. Rusia are cele mai mari rate, cu 71 de cazuri noi, diagnosticate la 100.000 de persoane în 2017.

