RĂZBOI /// Rusia a doborât o DRONĂ a OSCE care a înregistrat mișcări de trupe peste granița cu Ucraina

Opinia publică este intoxicată tot mai insistent de anumite personaje care, intenționat sau din ignoranță, promovează multiple diversiuni rusești, ambalândule sub formă de „analize”. De exemplu, un comentator local, specializat într-o gamă largă de domenii - de la meciurile de...

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Sectorul agricol din Republica Moldova are nevoie de investiții, dar acest lucru nu înseamnă că autoritățile planifică să ofere străinilor dreptul de a cumpăra terenuri. Declarația a fost făcută de către ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae...

La randul sau, in comunictatul sau OSCE precizeaza ca: ”Până la pierderea comunicării cu drona, aparatul zbura stabil la o altitudine de aproximativ 7.000 de picioare. Vremea era bună și cerul clar. Toți parametrii de zbor înregistrați erau normali, camera dronei funcționa. Potrivit unei evaluări tehnice preliminare, cea mai probabilă cauză a incidentului a fost o lovitură aplicata dronei…”, se arată în raportul OSCE.

O drona a OSCE, care a înregistrat mișcări de trupe peste sectorul necontrolat al granitei ruso-ucrainene in Donbas, a fost doborata probabil cu o racheta, a declarat Heather Nauert, purtator de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, potriivt Voice of America.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)