„Război deschis împotriva democrației americane”. Trump denunță, într-o scrisoare dură către democrați, votul privind punerea sa sub acuzare

Actualitate 18 Decembrie 2019, ora: 13:48

Divinitatea are planuri mari cu cel puțin trei zodii, astfel că le ofera un an 2020 excelent. Se implică în proiecte importante, pot câștiga bani mulți și se pot împlini în viața sentimentală și familială. Cu alte cuvinte, urmeaza un an perfect. Anul 2020 va...