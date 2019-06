Război și pace (?)

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel își are adânci rădăcini în tradiția poporului român. O mulțime de obiceiuri și de superstiții au fost păstrate și rămân vii, cu precădere în mediul rural, deși unele din ele vin din negura timpului.

„Decizia a fost promovată de cele mai influente state din Europa. Acest regulament responsabilizează și mai mult statele din Europa. Alături de deputații din aceste state, din Consiliul Europei, eu ca un om asumat, cu gândul la țara din care vin am votat. Alături de germani, de...

Premierul britanic Theresa May i-a cerut vineri preşedintelui rus Vladimir Putin, în marja summitului G20 din Japonia, „să pună capăt actelor de destabilizare și iresponsabile care ameninţă Marea Britanie şi pe aliaţii săi”, relatează AFP. Fără acest lucru „nu...

Se zice uneori că istoria este ca o femeie răutăcioasă, care are prostul obicei de a se răzbuna pe cei care o uită. Am putea adăuga că aceeași soartă îi așteaptă pe cei care nu vor să o înțeleagă, pe cei care nu pricep că în niciun război nu pot exista învingători, ci doar victime și suferință. Iar singura soluție pentru a pune capăt unui război este ca acesta să fie înlocuit cu o pace trainică. Simplu şi banal, un adevărat truism: singura alternativă a războiului este pacea. Iar pentru a găsi un model viabil în acest sens, nu e necesar să mergem prea departe, pentru că îl avem chiar lângă noi. Este un spațiu geografic care în ultimele șapte decenii s-a transformat într-un areal al valorilor comune, al prosperității și al păcii. El se numește Uniunea Europeană și încă își mai așteaptă fiii rătăciți prin meandrele istoriei.

Bineînțeles, într-o lume liberă sau, cel puțin, în una care tinde spre mai multă libertate, fiecare este în drept să-și formeze propria sa opinie cu privire la cele mai importante perioade ale istoriei. Problema apare atunci când aceste opinii sunt formate pe baza unor informații trunchiate sau voit deformate, care ajunge la publicul larg. Nu vorbim aici doar de quasi-lipsa curiozității intelectuale, care este la originea ignoranței multor compatrioți, dar și de faptul că preț de mai multe decenii după război, în această regiune a lumii, istoria a fost substituită de o propagandă nu mai puțin agresivă și păguboasă decât cea a naziștilor. Așadar, avem astăzi o masă de oameni, care au puține cunoștințe, dar mult acces la internet de viteză înaltă și care nu ezită nicio clipă să se lanseze în cele mai aprige controverse ideologice. Firește, ei fac acest lucru, împinși de cele mai bune intenții și în numele unor idealuri supreme. Istoria nu este compatibilă cu modul condițional, dar e bine să ne întrebăm oare ce-ar fi făcut unii dintre contemporanii noștri, „soldații universali” ai frontului ideologic, dacă s-ar fi pomenit aievea în dimineața zilei de 28 iunie 1940 în stânga Prutului sau în zorii zilei de 22 iunie 1941 pe unul dintre malurile aceluiași râu? Cu toate că acest front a căpătat în ultimele decenii o nouă calitate, grație noilor tehnologii – de a fi și virtual, și de a procura anonimatul atât de necesar acestor soldați curajoși, cum și-ar fi apărat ei dreptul la opinie atunci, după trei sau patru săptămâni petrecute în vagoanele ticsite de oameni lipsiți de hrană și de apă, în drum spre taigaua siberiană? Sau după câteva luni de înfruntare a iernii din regiunile centrale ale Rusiei, mânați fiind spre cucerirea unor pământuri, care niciodată nu le-au aparținut nici lor și nici strămoșilor lor? Sau în condițiile în care rudele, vecinii sau colegii lor de serviciu ar fi dispărut fără urmă, de multe ori cu tot cu familiile lor, pentru o frază spusă de față cu un activist de partid sau pentru un banc „despre politică” povestit la beție, în compania unor presupuși prieteni?Mulți dintre cei care, în fiecare an, de 9 mai, se livrează cu vădită bucurie unor spectaculoase bătălii pe Facebook și se cred învingători în controverse încrâncenate de pe Odnoklassniki nu ar fi fost cu nimic mai buni decât cei de acum 75-80 de ani, din „tabăra adversă”, pe care îi atacă și îi critică astăzi cu atâta înverșunare. Existența însăși a acestei tabere adverse nu face decât să confirme un adevăr pe care îl simțim și îl înțelegem cu toții, chiar dacă mulți nu vor să-l recunoască: în această parte a lumii, cel de-al Doilea Război Mondial încă nu s-a terminat. A trecut dintr-o fază fierbinte, în care sunt utilizate armele de foc și mor oameni în fiecare zi, într-o fază „rece”, în care sunt lansate permanent bombe ideologice, iar asasinatul moral devine o banalitate. Poate e timpul ca mult stimaţii analiști politici, care fac de serviciu ziulica întreagă pe la toate posturile de radio și TV din acest colț de lume și varsă lacrimi de crocodil plângând de mila acestei țări năpăstuite, să înțeleagă și să accepte: cauza principală a „divizării societății” este anume faptul că, de aproape opt decenii, pe aceste pământuri hălăduiește un veritabil război, care în timp doar se transformă, își schimbă manifestările și aparențele, dar care nici nu are de gând să se sfârșească.

În acest an, ziua de 9 mai a venit ca o încununare a unei lungi perioade, de aproape două săptămâni, în care sărbători de toate felurile s-au succedat, încercând să mai îmblânzească temperaturile de afară în această primăvară friguroasă.

