Război în Ucraina, ziua 12. Un nou eșec al acțiunii de evacuare a populației: Rușii trag asupra civililor

După zece zile de război, Rusia începe „să realizeze costul real al războiului”, spune un consilier apropiat al lui Volodimir Zelenskiy, care precizează că din acest punct negocierile pot fi „constructive”. În paralel, sâmbătă noapte președintele Ucrainei a avut o nouă discuție telefonică cu Joe Biden, căruia i-a cerut mai mult ajutor financiar pentru a rezista invaziei Rusiei. Orașul-port Mariupol este în continuare sub blocadă rusească și de cinci zile nu mai are curent, apă și căldură. Atacurile din timpul nopții, în nordul țării, s-au soldat cu victime, potrivit serviciilor de urgență ucrainene.

Președintele Volodimir Zelenskiy a publicat duminică seară un nou mesaj, extrem de puternic: „Nu vom ierta blocurile bombardate, nu vom ierta civilii executați, distrugerea infrastructurii noastre, sute de morți, mii de suferințe umane. Dumnezeu nu va ierta asta nici azi, nici mâine, niciodată! Rusia a anunțat că mâine (luni - n.r.) va bombarda întreprinderile din industria de apărare. Cele mai multe dintre ele sunt situate în orașele noastre, cu civili în jur. Este o crimă, pur și simplu o crimă!”.

ACTUALIZARE 6 MARTIE, ORA 23:50 Un oficial de la Pentagon spune că Rusia a lansat aproximativ 600 de rachete de la începutul invaziei și că 95% din trupele Moscovei, care erau comasate la graniță, sunt acum în Ucraina.

La Harkov sunt bombardamente intense, pentru a 11-a noapte la rând. Orașul a fost în mare parte distrus de războiul pornit pe 24 februarie.



Opt civili au fost uciși în timpul evacuării din Irpin - un oraș situat la vest de Kiev care a fost supus duminică unor bombardamente intense - a declarat primarul localității, Oleksandr Markușin, potrivit CNN.

Markușin a spus că rușii au deschis focul în timpul unei evacuări pe un pod.

„O familie a murit, în fața ochilor mei au murit doi copii mici și doi adulți”, a spus el.

În înregistrările video de la fața locului se văd civili care se deplasau prin punctul de control, după care se produce o explozie la o intersecție părânda să fie cauzată de un obuz sau de un mortier.

Markușin a declarat că o altă evacuare va începe luni dimineață.



Peste 360 de civili au fost uciși în Ucraina de la începutul invaziei Rusiei, joia trecută, a anunțat duminică, într-un comunicat, Înaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului.

Până în prezent, s-au înregistrat 1.123 de victime, dintre care 364 au decesat și 759 sunt rănite, a precizat instituția ONU, care avertizează totodată că cifrele reale sunt probabil „considerabil mai mari”.



Rusia a început pregătirile active pentru deconectarea de la internetul global, conform platformei de informații NEXTA.

Cel târziu pe 11 martie, toate serverele și domeniile trebuie să fie transferate în zona rusă, adică pe o rețea de internet locală. Rusia a făcut primii pași în acest sens în vara anului trecut, când a adoptat o lege pentru asta. Măsura presupune ca traficul dintre utilizatorii ruși să rămână pe platformele din țară şi să nu mai fie redirecţionat către serverele din străinătate, unde ar putea fi interceptat de hackerii din alte state.



Ucraina nu este dispusă să facă compromisuri în privinţa integrităţii sale teritoriale în cadrul discuţiilor cu Rusia, dar este deschisă să discute despre „modele non-NATO” pentru viitorul său, într-un forum mai larg, a declarat unul dintre negociatorii săi pentru Fox News, citat de Reuters.

Ucraina a încercat să devină membră a Uniunii Europene şi a NATO, dar s-a lovit de opoziţia Moscovei. Preşedintele rus Vladimir Putin a citat posibila aderare a Ucrainei la NATO ca dovadă a ceea ce el consideră a fi agresiunea NATO faţă de Rusia.

„Răspunsul pe care îl primim din partea ţărilor NATO este că nu sunt pregătite nici măcar să discute despre posibilitatea de a ne avea în NATO, nu pentru următorii cinci sau zece ani”', a declarat negociatorul David Arahamia în declaraţii publicate sâmbătă seara târziu pe site-ul Fox News, citat de Agerpres cu referire la Digi24.ro.

„Suntem gata să discutăm despre unele modele non-NATO. De exemplu, ar putea exista garanţii directe din partea diferitelor ţări precum SUA, China, Marea Britanie, poate Germania şi Franţa. Suntem deschişi să discutăm astfel de lucruri într-un cerc mai larg, nu doar în cadrul unor discuţii bilaterale cu Rusia, ci şi cu alţi parteneri”, a spus David Arahamia.



Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a avertizat că un ofiţer rus se află în prezent la conducerea tehnică a centralei nucleare de la Zaporojie, bombardată şi ocupată de Rusia în timpul invaziei sale în Ucraina, ceea ce contravine principiilor de bază pentru funcţionarea sigură a acesteia, relatează EFE, preluată de Agerpres.

„Conducerea centralei se află acum sub comanda comandantului forţelor ruseşti care au preluat controlul sitului săptămâna trecută”, a declarat duminică directorul general al agenţiei ONU, argentinianul Rafael Grossi. Oficialul şi-a exprimat ”profunda îngrijorare” cu privire la o schimbare care, a avertizat el, contravine unui pilon indispensabil al securităţii nucleare prin limitarea capacităţii personalului tehnic de a ”lua decizii fără presiuni nejustificate”.

AIEA a precizat că autoritatea ucraineană de reglementare nucleară a informat că orice acţiune, inclusiv cele legate de funcţionarea tehnică a celor şase reactoare, necesită aprobarea prealabilă a comandantului rus.

În plus, Grossi vorbeşte despre o a doua ”evoluţie gravă”, explicând că, începând de astăzi, există probleme de comunicare cu personalul tehnic din Zaporojie, din cauza faptului că telefoanele fixe, faxurile şi e-mailurile nu funcţionează, iar contactul prin reţeaua mobilă este de proastă calitate. Această situaţie încalcă unul dintre cei şapte piloni de bază ai securităţii nucleare, şi anume menţinerea unei comunicări fiabile între autoritatea de reglementare nucleară şi operatorul centralei.

„Deteriorarea situaţiei comunicaţiilor vitale dintre autoritatea de reglementare şi centrala nucleară din Zaporojie este, de asemenea, o sursă de îngrijorare profundă, în special în timpul unui conflict armat care ar putea pune în pericol instalaţiile nucleare ale ţării în orice momen”, a avertizat Grossi.

„Sunt foarte îngrijorat de aceste evenimente care mi-au fost raportate astăzi”, a declarat diplomatul argentinian. Există, de asemenea, probleme de comunicare cu fosta centrală de la Cernobîl, locul celui mai grav accident nuclear din istorie în 1986, care se află în mâinile trupelor ruseşti invadatoare din 24 februarie.

În plus, AIEA a avertizat că s-a pierdut contactul cu toate instituţiile din oraşul portuar Mariupol, care este asediat de trupele ruseşti folosind diferite surse de materiale radioactive.



Crucea Roșie confirmă oprirea acțiunii de evacuare a civililor din Mariupol, iar Consiliul Local din oraș afirmă că rușii nu au oprit bombardamentele.

„Încercările eșuate (de evacuare) de ieri și de azi accentuază lipsa unui acord detaliat și funcțional între cele două părți aflate în conflict. Astăzi, echipele noastre au început să deschidă rutele de evacuare din Mariupol înainte ca ostilitățile să fie reluate. Echipele noastre rămân în Mariupol și sunt gata să ia parte la viitoare încercări (de evacuare) dacă părțile ajung la un acord detaliat, pe care numai ele îl pot aplica și respecta”, se arată într-un mesaj al organizației Crucea Roșie.

