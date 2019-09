…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două. Însă minciunile moldoveniste continuă să se răspândească în paralel cu raţionamentele perverse....

Doamnă premier Maia Sandu, Am aflat cu stupoare ca președintele pro-rus Igor Dodon a anunțat în presa germană că are deja pregătit un proiect de „statut special” pentru regiunea transnistreană. Cu siguranță ați văzut și dumneavoastră știrea aceasta și interviul...

Maia Sandu va pleca intr-o vizita oficiala la Moscova la invitatia premierului rus, Dmitri Medvedev. Aceasta a confirmat aceasta decizie in cadrul unui interviu pentru presa din Rusia.

Lucruri cu adevărat miraculoase se întâmplă la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Am scris ieri despre intrigile care bântuie în sânul puterii referitor la această instituție, iar între timp cei de la MAEIE ne servesc noi subiecte...

„Noi vă vom da bani. Lasați geopolitica și românismul vostru. Iaca pâinea!! Nu fiți proști, băi! Fiți visători, romantici și prosperi pe banii noștri!!!!” Fiți mica Elveție (nu vă amintește de nimeni?) … marca pro-rusească!! (ultima sintagmă a fost trecută sub tăcere, bineînțeles)

R.Moldova, slăbită de organizațiile criminale locale cu lideri hapsâni și ranchiunoși, cu o minoritate rusă care are privilegii mari – limba rusă fiind încă prezentă în comunicare după 30 ani de independență, cu o justiție în comă, cu oameni harnici și pașnici, cu cetățenie românească, cu un pământ încă de invidiat și teritoriu în Europa. Asta e raiul pe pământ pentru capitalistul rus cu banii lui criminali. Pumnalul veninos în coasta țării, înfipt prin Transnistria încă în 1992 a fost tocmai bun de răsucit.

Banul criminal rusesc și războiul hibrid finanțat de acesta se face resimțit în toate țările. În urma unor investigații jurnalistice a fost incontestabil demonstrat că agenții pro-ruși au finanțat mai multe mișcări de secesiune din Europa, inclusiv Brexitul etc. Lidership-ul mondial este și el afectat.

La nivel de simplu cetățean: transportul public e un dezastru, serviciile publice îs în colaps, dar sunt prestate deja în 2 limbi – moldovenească și rusească, la Tv-urile rusești sute de filme despre război și emisiuni pentru zombați. Pe stradă și în transportul public, dacă te adresezi în română deseori sau ești ignorat sau auzi mult-cunoscutul “Ne govoriu po moldavski!”. Nu am auzit această sintagmă de vreo 20 ani. Și persoana nu arată nici un regret că nu cunoaște limba acestui pământ, se pare chiar că o spune cu mândrie, iar dacă tu pretinzi că nu vorbești limba rusa, are neobrăzarea să te numească “primitiv” și auzi alt mult-cunoscut “Ubiraisea v svoiu Rumaniiu”. Așa a fost în anii 80 pe acest teritoriu.

Această întrebare trebuie să aibă un răspuns. Poate nu este unul evident, dar răspuns este. Oamenii, însă, se tem să îl verbalizeze, ca să nu fie tratați ca extremiști, fasciști și alte epitete abjecte folosite la adresa celor care mai pledează pentru o cauză românească pe acest petec de pământ. Cine finanțează campania de defăimare a românilor pe acest teritoriu? Cine încearcă să ne rușineze cu niște greșeli (mult mai mici decât ale altor popoare!) ca să negăm apartenența la România? Cine ne bagă pe gât a suta oară deznaționalizarea pe acest teritoriu?În ultimii ani multe întreprinderi mari din RM și-au schimbat proprietarul, fondatorul, acționarii – numiți-i cum vreți. Au fost atinse toate ramurile economiei naționale într-o măsură mai mică sau mai mare: bancar, energetic, agricol, telecomunicații etc. Proprietarii adevărați ai unora sunt în legătură directă cu Plahotniuc și off-shor-urile lui, conform mai multor investigații jurnalistice. Mulți investitori europeni s-au retras de pe piață sub diferite motive mai mult sau mai puțin credibile. Cine a investit cel mai mult în proiecte comerciale în RM în ultimii 8 ani?Această recroială a capitalului a avut loc în timpul sau drept consecință a 2 fenomene criminale din țară: landromatul și furtul miliardelor, care a afectat grav sistemul bancar și în consecință toate ramurile țării. Cine a beneficiat cel mai mult din cele 2 acțiuni criminale care au sărăcit acest popor?

