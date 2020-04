Război total în interiorul UE! Italienii acuză: Olanda este „o gaură neagră fiscală”

În acest fel, Irlanda își construiește 65% din veniturile sale, atrăgând în fiecare an 117 miliarde de euro din țări (nu numai europene) cu impozitare mai mare. Malta produce 88% din veniturile sale fiscale totale.

Conform celor mai recente studii macroeconomice efectuate de Thomas Tørsløv de la Universitatea din Copenhaga, Gabriel Zucman și Ludvig Wier, ambii de la Universitatea Berkeley, aceste țări substrag direct celorlalte State membre, numai prin evaziunea fiscală, peste 42 de miliarde de euro an.

În răspunsul la rezoluția Parlamentului, în urmă cu aproximativ un an și înainte ca noua Comisie UE să preia mandatul, Palatul Berlaymont a formulat obiecții doar în privința Belgiei, care începând cu anul trecut nu ar mai oferi posibilitatea unei planificări agresive.

În schimb, puțin sub 50 de miliarde de euro reprezintă evaziune fiscală comisă de persoanele fizice care își duc propria bogăție în străinătate, în timp ce aproximativ 65 de miliarde de euro privesc fraudele transfrontaliere de TVA.

După un an de activitate din audieri, întrebări și investigații, TAX3 a trimis o serie lungă de concluzii și recomandări europarlamentarilor, menționând în special că șapte țări din UE „prezintă trăsături de paradisuri fiscale și facilitează gestionarea fiscală agresivă”.

Din cauza așa-numitului „profit shifting”, Italia pierde în fiecare an 19% din veniturile fiscale, mai exact 7,5 miliarde de euro pe an, din care 6,5 miliarde de euro în interiorul Uniunii Europene.

Împotrivirea pe care a arătat-o guvernul olandez coronabond-urilor, de care Italia are nevoie ca de aer pentru a-și salva economia a declanșat furia presei italiene. Departe de a fi un model de rigurozitate financiară, Olanda este o "gaură neagră fiscală" care ajută evazioniștii din toată Uniunea Europeană, acuză Il Fatto Quotidiano. Și nu e singura țară de acest fel din Europa.

