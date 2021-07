Războiul dezvăluirilor. După ce BILD a scris că Dodon a luat 11 milioane din Rusia, socialiștii plusează: PAS a luat 56 de milioane

După ce săptămâna trecută publicația germană BILD a publicat o investigație din care reiese că Rusia l-a finanțat pe Dodon cu 11 milioane de euro. Socialiștii au lansat și ei o „investigație” în care plusează și spun că PAS ar fi finanțat cu 56 de milioane de euro. Dezvăluirea despre Dodon a fost distribuită „masiv” de presa afiliată PAS, iar cea despre PAS în site-urile pro-Dodon.

BILD: Dodon a luat 11 milioane de la ruși

Faptele privind finanțarea de către Kremlin a campaniei electorale a lui Igor Dodon în 2020 sunt publicate în celebra publicație germană Bild. Potrivit ziarului scenariul susținerii lui Dodon de către autoritățile ruse poate fi folosit în Germania la viitoarele alegeri din Bundestag. Publicația a prezentat un document care estimează costul curatorilor Kremlinului pentru campania lui Igor Dodon, precum și mai multe proiecte dezvoltate de tehnologii politici ruși în favoarea lui Dodon. Suma totală alocată de autoritățile ruse pentru campania lui Dodon se ridică la 11.453.074 euro. În special, 4 milioane de euro au fost destinate mituirii „candidaților prietenoși” care, după alegeri, trebuiau să urmeze politica Kremlinului în Moldova, 528 de mii de euro urmau să meargă către „proiecte media” de propagandă, 393 de mii de euro erau planificați pentru observatori străini, care trebuiau să confirme „corectitudinea alegerilor” din țară. Jumătate de milion de euro au fost alocati pentru „procesarea rezultatelor de către Comisia Electorală”. Potrivit documentului, au fost planificate o serie de proiecte pentru atragerea alegătorilor de partea lui Dodon. Același plan prevedea crearea unui număr de canale Telegram pe principiul „80% știri adevărate și 20% știri false” pentru a motiva să voteze pentru Igor Dodon. Publicația notează că, pentru fiecare canal Telegram, serviciile speciale ruse au angajat un director (1000 de euro pe lună) și doi „jurnaliști” (fiecare 400 de euro pe lună). Se știe că liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, se află sub protecția reprezentanților administrației Președintelui Rusiei, iar finanțarea activităților sale este asigurată prin intermediul oamenilor de afaceri controlați de Kremlin. Activitățile lui Igor Dodon au fost coordonate de Dmitri Kozak, șeful adjunct al Administrației Prezidențiale ruse, precum și de așa-numitul „departament moldovenesc” al Administrației, condus de generalul SVR Vladimir Cernov. Disinfo.md a scris despre aceasta anul trecut, citând o investigație a RISE Moldova și a Centrului rus de dosare.

New Europe: PAS a luat 56 de milioane de la europeni

New Europe a intrat în posesia unor documente secrete de la serviciile speciale ale unui stat membru al UE, care arată că Occidentul investește circa 56 de milioane de euro (55,895 milioane) în asigurarea victoriei la alegerile parlamentare anticipate, care au loc în această republică pe 11 iulie, a principalului partid pro-euroatlantic din Moldova – Partidul Acțiune și Solidaritate, din care face parte și noul președinte al moldovenilor, Maia Sandu. Jurnaliștii au lucrat câteva săptămâni pentru a verifica aceste documente și au primit confirmare dintr-o sursă independentă din serviciile secrete ale țării lor, dar și din partea unor politicieni, care au vorbit despre motivele acestei susțineri masive, pe alocuri chiar foarte deschise. Rolul Republicii Moldova a crescut în contextul războiului din Estul Ucrainei și anexarea Crimeii la Rusia. Occidentul vrea să rupă definitiv această țară din zona de influență a Rusiei.

Potrivit documentelor secrete care au intrat în posesia New Europe, majoritatea banilor provin din două state: Germania și SUA. Activ în această finanțare mai sunt implicate România, Polonia, Cehia, Suedia, Marea Britanie, Italia. Finanțarea se face prin intermediul mai multor instrumente, cum ar fi:

1. Prin intermediul unor fundații non-guvernamentale;

2. Prin intermediul unor partide din aceeași familie politică;

3. Prin intermediul unor proiecte guvernamentale, atât oficiale, cât și neoficiale;

4. Companii private. Majoritatea banilor din această sumă de aproape 56 de milioane de euro sunt utilizați prin „scheme sure”, în care un rol dominant îl are „banii cash”, ceea cu ce de obicei luptă Occidentul.

Conform New Europe, principalul coordonator al operațiunii de “sprijin pentru viitorul euro-atlantic al Moldovei” este Germania. Berlinul se implică activ în susținerea președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu și a PAS atât politic, cât și financiar, logistic prin intermediul a câteva instrumente. Recent la Berlin a fost organizată o vizită fastuoasă pentru Maia Sandu, care a fost primită de președintele Germaniei, Frank-Walter Steimmeier, precum și alți demnitari. A fost puțin ciudată discuția în regim de videoconferință a Maiei Sandu, aflată la Berlin, cu cancelarul german, Angela Merkel. Cu toate acestea, Angela Merkel și partidul ei Uniunea Democrat Creștină sunt printre susținătorii puternici ai Maiei Sandu și PAS. Vocea puternică a Uniunii Democrat Creștine din Germania în Partidul Popular European a asigurat o susținere politică masivă din partea celui mai mare grup politic din Parlamentul European pentru partidul Maiei Sandu, care a fost primit în această mare familie. Resursele umane, logistice și financiare ale Uniunii Democrat Creștine, potrivit surselor New Europe, au ajutat la mobilizarea exemplară a cetățenilor moldoveni aflați în Germania, ca aceștia să participe la alegerile prezidențiale din toamna trecută și să-și dea votul pentru Maia Sandu.

Moldovenii din diaspora occidentală, estimați la aproape 800 de mii de oameni, este o resursă de aur pe care Occidentul o va folosi și în actualele alegeri parlamentare, pentru a asigura victoria partidului Maiei Sandu și ancorarea Moldovei în spatial euro-atlantic.

Potrivit documentelor secrete, un rol important în sprijinirea Maiei Sandu și a PAS îl are Fundația germană Kondrad Adenauer, care are birou în Republica Moldova. Această fundație cooperează activ cu serviciile secrete de la Berlin, fiind o punte oficializată de relații cu președinția Republicii Moldova. Există și un acord oficial de colaborare semnat între Președinția moldovenească și Fundația Kondrad Adenauer, în baza căreia statul german finanțează un grup de oameni, care lucrează pentru Maia Sandu. Din informațiile New Europe, în total e vorba de aproximativ 15 persoane, cetățeni moldoveni, care primesc un salariu lunar de la 2000 la 4500 euro.

New Europescrie că o altă fundație prin care se finanțează indirect PAS este European Endowment Democracy, care are mai multe proiecte susținute în R. Moldova. Un rol important îl mai are Fundația Soros, USAID, IREX, IND, IRI etc.

Planul privind sprijinul PAS la alegerile parlamentare din 11 iulie conține un șir de acțiuni atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în mai multe state occidentale, inclusiv în SUA și Canada. New Europe descrie mai jos doar câteva acțiuni, care figurează în documentele secrete, precum și bugetele fabuloase acordate pentru această țară mică.

Peste 6,74 milioane de euro au fost plătiți direct pentru finanțarea PAS. Din întreaga sumă, doar o parte foarte mică a fost plătită semi-oficial, prin intermediul unor cetățeni moldoveni aflați peste hotare, care au donat din numele lor partidului. Majoritatea banilor au fost transportați cash în Moldova. Potrivit rapoartelor, în acest scop au fost utilizate bagajele diplomatice, care nu sunt controlate. Acești bani aveau drept destinație:

1.Print (ziare, fluturași electorali);

2.Atributică cu simboluri de partid (tricouri, chipiuri, drapele, genți, carnețele, pixuri etc.).

3.Remunerarea staffului central și a voluntarilor.

4. Remunerarea observatorilor la alegeri și a membrilor birourilor electorale, delegați de PAS.

New Europe mai scrie că o sumă importantă – 8,38 milioane de euro, a fost destinată “suportului pentru partide prietene”. Deși în rapoarte nu apar denumirile acestor “partide prietene”, este indicat că e vorba de “trei partide pro-europene și două de centru-stânga, filo-ruse”. Scopul acestor “partide prietene” este să lovească în forțele pro-rusești, dar și în alți concurenți „potențiali adversari ai PAS”.

În documente este o rubrică în care sunt prevăzuți 810 mii de euro pentru “fidelizarea unor angajați publici din Moldova”. Pentru “Atragerea primarilor” (șefi ai comunităților locale) sunt destinați încă 470 de mii de euro. În susținerea PAS trebuie să fie atrași “influenceri” locali (sunt indicați 7 persoane din Moldova și încă 4 persoane, moldoveni de peste hotare – buget total pentru aceasta – 73,400 euro, bani prevăzuți pentru onorarii și pentru promovarea sponsorizată a produselor).

Un alt capitol al cheltuielilor – 338 de mii de euro, sunt pentru “concerte și vedete/artiști”. Sunt planificate mai multe concerte pe teritoriul Republicii Moldova, sub umbrela civică de “îndemn la vot”, însă scopul este să mobilizeze oamenii să voteze PAS. La fel, mai multe vedete vor face apel deschis în sprijinul PAS (onorarii prevăzute de la 5000 la 15 mii euro). Un buget generos este destinat pentru “Asociații profesionale” (agricultori, antreprenori mici și mijlocii, HoReCa, sector IT etc.) – 539500 euro.

“Grup de forță”, o rubrică la care nu se oferă detalii, decât cifra de 320000 euro. O altă rubrică la capitolul finanțări, dar la care nu sunt oferite detalii, este „Surse”, pentru care sunt planificate 35000 euro.

O cifră importantă este în dreptul rubricii „media” – 4,3 milioane de euro. Conform surselor New Europe, majoritatea acestor bani pentru media sunt transferați legal, fiind acoperiți cu diverse motive, inclusiv promovarea libertății presei, susținerea media libere în alegeri, promovarea dreptului la vot etc. În acest scop au fost redirecționate bugetele pregătite pentru alte proiecte, dar în primăvară li s-a schimbat destinația, cu scopul de a motiva presa în susținerea PAS. Separat este destinat un buget de 230000 euro pentru “media internațională”.

Pentru ONG-uri moldovenești sunt prevăzuți în acest scop 1,45 milioane de euro. Tot acolo este precizat și “grup experți, analiști etc.”.

120000 sunt bugetați pentru “trolling și lucru pe rețele sociale (Facebook, Instagram, Odnoklassniki (o rețea populară în spațiul post-sovietic), Tik tok)”. Sursele New Europe au comunicat că în acest sens sunt antrenați oameni și de peste hotarele Republicii Moldova, în mod special din România (vorbesc aceeași limba ca și cetățenii din Moldova), Ucraina, Belarus.

Pentru “Canale de telegram” este prevăzută o sumă modestă în raport cu alte activități – 20000 euro. Ceva mai mult – 58500 euro, sunt bugetați pentru “Producție caricaturi”.

În schimb, o sumă importantă, de peste 35 de milioane de euro, este destinată “Votului peste hotare”. În documente se precizează că scopul este scoaterea la alegeri, în statele occidentale, a cel puțin 300 000 de cetățeni moldoveni, dintre care cel puțin două treimi să-și dea votul pentru PAS. În rapoartele secrete este descris și procesul cum vor fi mobilizați la vot moldovenii, cum vor fi aceștea transportați la secțiile de votare, cine sunt responsabili, aproximativ câte unități de transport vor fi implicate, dar și modalitatea de a verifica votul. Este și o rubrică aproape curioasă “Mulțumirea unor membri ai birourilor electorale peste hotare” pentru care sunt pregătiți 65 000 euro.

În acest scop, sunt mobilizate structuri ale unor partide din familia popularilor europeni din mai multe țări europene, care vor acorda tot suportul logistic necesar pentru transport organizat. Forțele de ordine din țările occidentale au indicația să nu creieze probleme pentru deplasarea și participarea la vot a moldovenilor, inclusiv a celor care se află ilegal pe teritoriul lor (un procent considerabil). Dimpotrivă, să asigure, împreună cu administrațiile locale, locuri de parcare și paza mijloacelor de transport. Din aceleași documente secrete aflăm că s-a dat indicația să fie identificate, maxim posibil, companii de transport din statele occidentale, care aparțin cetățenilor moldoveni, pentru a evita posibile atacuri că statele gazdă organizează transportarea ilicită la alegeri.

Cele mai multe mijloace de transport sunt planificate să fie închiriate în Italia (peste 350), Franța (212), Germania (198), Marea Britanie (184) etc. Transport organizat va fi asigurat inclusiv în SUA și Canada, însă numărul de unități planificate pentru aceste țări sunt de ordinul de a câteva zeci. În SUA pentru mobilizarea la vot a moldovenilor se va implica masiv biserica baptistă.

New Europe adaugă că pentru “convingerea” unor moldoveni “șovăielnici” sau apatici politic sunt planificate “onorarii” care variază în funcție de țară de la 50 la 200 de euro pentru un vot. Toți cei care sunt transportați organizat ori care primesc bani contra vot sunt obligați să fotografieze cu telefonul mobil buletinul de vot, pentru a fi siguri că votează PAS. Banii urmează să fie achitați, cach, prin intermediul unor liderii comunitari moldoveni ori a unor moldoveni cu afaceri în statele gazdă.

„Așa cum am văzut, democrația și spiritul euro-atlantic în această țară mică are un preț mare pe care-l achită Occidentul”, scrie New Europe.