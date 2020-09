Războiul din umbră. Cum operează spionajul rus și chinez pentru a fura secretele vaccinului anti-Covid

Rusia are o istorie lungă de tentative de amplificare a diviziunilor din societatea americană. Actualii și foștii oficiali ai securității naționale au declarat că se așteaptă ca Rusia să răspândească în cele din urmă dezinformarea cu privire la orice vaccin aprobat în Occident.

Rușii prinși încercând să obțină informații despre vaccin făceau parte din grupul cunoscut sub numele de Cosy Bear, un departament de hackeri afiliați SVR. Cosy Bear a fost unul dintre grupurile de hacking care, în 2016, au pătruns în serverele democraților.

„Ar fi surprinzător dacă nu ar încerca să fure cele mai valoroase cercetări biomedicale care se desfășoară în acest moment”, a declarat John C. Demers, un oficial de rang înalt al Departamentului Justiției, despre China, luna trecută, în cadrul unui eveniment organizat de Centrul pentru Strategie și Internațional Studii. „Valoroase din punct de vedere financiar și neprețuită din punct de vedere geopolitic.”

Bătălia din lumea spionajului s-a intensificat în ultima vreme, în condițiile în care Rusia și China încearcă să fure secretele cercetărilor americane deopotrivă din institutele de cercetare și din companii, scrie New York Times.

