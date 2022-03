Războiul împotriva Ucrainei este de fapt un război împotriva întregii lumi civilizate

Președintele Rusiei a înnebunit literalmente când a aflat că rachetele „Kalibr” au fost lansate în aeroport. Rusie nu are mai mult de o mie de piese de astfel...

Cercetătorul Stephen Kotkin, al cărui principal interes academic este stalinismul, într-un interviu pentru The New Yorker, a vorbit despre cum arată războiul din Ucraina în...

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a decis excluderea Federației Ruse. În plus, organizația a cerut să se ofere Ucrainei mijloacele de protecție a spațiului aerian. La...

Dezvăluiri interesante despre planurile lui Vladimir Putin au fost făcute de un fost ofițer al Statului Major din Rusia. El spune că liderul de la Kremlin are de gând să...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Numele Trebeş are la bază cuvântul slav trĕba, atestat în limbile sârbo-croată, bulgară, ucraineană, cu sensul „trebuie”, „este necesar”, şi sufixul...

În Arhiva Naţională a Republicii Moldova, în dosarul Sfatul Ţării, am găsit nişte note autobiografice semnate de Vasile Gafencu. Ele au o mare valoare istorică prin...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

În această dimineață, 18 martie, angajații Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au desfășurat percheziții inopinate în Penitenciarul nr.13 din Chișinău, care are statut de izolator de urmărire penală.

Vineri, Guvernul norvegian a anunţat că va debloca în acest an peste 300 de milioane de euro suplimentare în special pentru consolidarea prezenţei sale militare în Marele Nord, în apropiere de frontiera cu Rusia, în urma invaziei din Ucraina. „Chiar dacă un...

Ofițerii Direcției investigații criminalitate organizată a INI, în comun cu cei de la Direcția Generală Urmărire Penală a IGP, polițiștii de la INSP, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au reținut trei...

Acest echilibru în care se află India in prezent este imposibil să continue in actualele circumstanţe. India a avut o îndelungată dispută cu URSS pe care Federaţia rusă a moştenit-o, legată de delimitarea frontierei în Himalaya. O alianţă sino - rusă ar reprezenta un pericol de securitate enorm pentru India. La votul din Adunarea Generală a ONU referitor la condamnarea invaziei ruse India s-a abţinut. SUA presează India pentru o poziţie mai fermă, acelaşi demers este făcut şi de Federaţia rusă. India doreşte ca în noua ordine mondială să fie un stat nealiniat, aşa cum a încercat să fie şi în timpul Războului Rece. Un pariu extrem de riscant.

India are poziţia cea mai supusă fluctuaţiilor în noua ordine mondială de după 24 februarie deoarece a cultivat o relaţie bună cu Federaţia rusă pentru a avea acces la echipament militar şi în egală măsură cu SUA, din raţiuni economice. India a achiziţionat de la Federaţia rusă rachete S-400 dar nu le-a aşezat încă în teren. Orice pas al Indiei în această direcţie va fi imediat sancţionat de SUA, mai ales în actualul context.

Ceea ce îngrijorează foarte mult în noua ordine mondială de după 24 februarie este faptul că RP Chineză şi Federaţia rusă au o graniţă comună, formându-se astfel un colos geopolitic. Putin a putut să acţioneze în Ucraina ştiind că are spatele asigurat şi că RP Chineză nu va profita de ocazie pentru a acţiona împotriva Federaţiei ruse. Livrările de gaze între cele două ţări nu pot fi supuse sancţiunilor internaţionale: niciun alt stat nu se interpune pe calea transportului de gaze din Federaţia rusă în RP Chineză pentru a putea fi eventual determinat să participe la aplicarea unor sancţiuni.

Sfarşitul Războiului Rece nu a însemnat sfărşitul conflictelor violente. Războaiele din fosta Iugoslavie, cele din Irak, conflictele interne din Siria şi Afganistan au dovedit că lumea în care trăim nu este mai puţin violentă. Războiul din Ucraina a arătat însă că este foarte posibil ca viitoarele conflicte să fie nu doar mai sângeroase dar să utilizeze mijloace despre care se credea că nu vor fi niciodată folosite. Simpla ameninţare din partea Federaţiei ruse cu utilizarea armelor nucleare şi întreaga discuţie din jurul folosirii armelor biologice sau chimice erau de negândit în urmă cu câteva săptămâni. Perspectiva unui conflict mai violent decât oricare altul în ordinea mondială instaurată după sfârşitul Războiului Rece a făcut ca multe ţări să îşi schimbe radical orientarea. Perspectiva unei alianţe sino-ruse a adăugat un element în plus la acest sentiment al urgenţei de acţiona, larg împărtăşit de statele occidentale. Linia de acţiune a SUA a fost constantă în ultimele decenii: statele nedemocratice reprezintă un pericol pentru lumea liberă, iar din acest motiv este nevoie de alianţe puternice ale statelor democratice, Până acum, acest punct de vedere era larg acceptat dar multe state occidentale, precum Germania sau Japonia, nu făceau paşi concreţi în această direcţie. Postura de state învinse în al Doilea Război Mondial le făcea să fie foarte reticente în a se angaja în operaţiuni militare cu scopul de a restabili pacea.

Nu numai ţările din Europa şi-au schimbat radical atitudinea ca urmare a războiului din Ucraina. Australia, Japonia, Singapore, Coreea de Sud şi Taiwan au început să aplice sancţiuni la adresa Federaţiei ruse. Cazul Japoniei este la fel de şocant precum cel al Germaniei. Japonia are un vechi diferend cu Federaţia rusă, perpetuat din timpul existenţei URSS, legat de insulele Kurile. Pentru a contracara ascensiunea RP Chineze în regiune, Japonia a încercat o apropiere de Federaţia rusă, mai ales în perioada în care Shinzo Abe a fost prim - ministru. Acesta s-a împrietenit treptat cu Vladimir Putin, în speranţa că se va realiza un nou echilibru geopolitic. Actualul prim - ministru Kishida Fumio a fost radical de partea comunitătii euro-atlantice încă de la începutul războiului din Ucraina, îngheţând partea din rezervele Federaţiei ruse aflată în Japonia.

Ucraina dorea de multă vreme aderarea la Uniunea Europeană dar semnalele primite erau suficient de ambigue până acum. Invazia rusă a schimbat radical ecuaţia: Ucraina a depus cerere de aderare la UE sub bombardamente, Georgia şi Republica Moldova au urmat imediat. Cererea Ucrainei a fost analizată rapid de Parlamentul European, Comisia şi Consiliul au accelerat procedurile interne. Ucrainei nu i se garantează o integrare rapidă în UE dar paşii făcuţi în ultimele sâptămâni par incredibili faţă de lentoarea birocratică de dinainte de 24 februarie.

În ciuda calculelor lui Vladimir Putin, Ucraina nu a cedat şi nu cedează atât de uşor, iar Occidentul s-a mobilizat exemplar în a sancţiona Federaţia rusă. Manifestaţiile de sprijin pentru Ucraina sunt fără precedent, iar unitatea euro-atlantică nu a fost niciodată mai puternică. Europa a făcut paşi care păreau în urmă cu mai puţin de o lună de neimaginat. Dintr-o uniune de state care aveau ca numitor comun instrumente de soft power, Uniunea Europeană a făcut rapid tranziţia la moduri de acţiune specific hard power. UE nu mai exportă doar democraţie, ci şi arme pentru Ucraina. Cea mai spectaculoasă transformare, de-a dreptul şocantă, s-a produs în Germania. Atunci când Olaf Scholz a anunţat amânarea inaugurării Nord Stream 2, imediat după începutul invaziei ruse, s-a crezut că Germania se va opri în acest punct şi nu va merge mai departe. Pacifismul Germaniei după al Doilea Război Mondial şi relaţia apropiată de Federaţia rusă, atent cultivată în anii în care Angela Merkel a fost Cancelar, erau considerate a fi argumente în favoarea unei neutralităţi a Germaniei în războiul dintre Ucraina şi Federaţia rusă. Faptul că Germania nu s-a alăturat statelor europene care au sprijinit Ucraina cu arme din momentul în care semnele invaziei ruse se adunau la orizont, preferând un transfer simbolic de căşti militare, a fost un argument în plus. Imaginile dure ale invaziei ruse, cu populaţie civilă ascunzându-se de bombardamente în metroul din Kiev şi milioanele de refugiaţi care au părăsit Ucraina au schimbat radical percepţia elitei politice de la Berlin.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

