Războiul pentru ”sufletul macedonean”: armatele cibernetice de pe rețelele sociale

Începutul de an este abundent în deja celebrele și numeroasele confuzii între rit și stil (vechi). Parcurgând întâmplător site-urile românești, aflăm despre pregătirile hotelierilor pentru Crăciunul pe rit vechi, documentarea fotografică a...

Cauti niste idei de aperitive festive cu care sa le iei ochii invitatilor de Craciun si Revelion si care sa fie si foarte gustoase? Ai venit unde trebuie! Iata cele mai interesante idei de aperitive festive! Aperitive festive # 1: Rulouri de stiuca cu legume in aspic...

„Am fost impresionați de campania electorală a lui Trump și am încercat să copiem metodele și simbolurile lui”, detaliază Kostovski. „Și voiam foarte mult ca oamenii să creadă că Steve Bannon era implicat în campanie [#boicot].”

Imaginea lui de profil a fost o vreme personajul de desene animate Pepe the Frog, o emblemă favorită a extremei drepte. Mai recent, are un “Q” impresionant, referință la o cunoscută teorie a conspirației numită „QAnon”, care susține că exită un complot al statului paralel împotriva președintelui american Donald Trump.

Kostovski are, în multe privințe, destule în comun atât cu cei care susțin supremația albă în Statele Unite, cât are cu naționaliștii macedoneni. Postările lui pe Twitter sunt doldora de simboluri de extremă dreapta și teorii ale conspirației.

Cu două săptămâni înaintea referendumului, Digital Forensic Research Lab (DFRLab), parte a think tank-ului american Consiliul Atlantic, a publicat un studiu pe baza monitorizării propagandei informatice care arată cum conturile Twitter de extremă dreapta susțin masiv campania de boicotare.

O investigație a Organised Crime and Corruption Reporting Project, împreună cu Investigative Reporting Lab Macedonia (IRL), a urmărit sursa informației până la macedoneanul Zlatko Kovac, 50 de ani, care lucrează de la Washington pentru agenția rusească de știri Sputnik.

În fiecare zi, de trei ori, un utilizator diferit trimitea unul sau două tweet-uri provocatoare, care primeau like și erau retransmise de o armată de conturi automatizate, spune angajatul Ministerului Informațiilor.

Dacă 95% dintre cei care au venit la vot au fost de acord cu noul nume, prezența a fost de doar 37% – cu mult sub pragul de 50%, necesar pentru validare.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)