Războiul sovietic cu intelectualitatea basarabeană: „Tata n-avea dreptul nici măcar să vadă trenul”, își amintea muzicianul Serghei Lunchevici despre teroarea prin care a trecut familia sa

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Sectorul agricol din Republica Moldova are nevoie de investiții, dar acest lucru nu înseamnă că autoritățile planifică să ofere străinilor dreptul de a cumpăra terenuri. Declarația a fost făcută de către ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae...

Am întâlnit, la radio şi la televizor, următoarele enunţuri:

În acelaşi timp, erau recunoscute şi publicate doar operele scriitorilor, care proslăveau lovitura de stat bolşevică din Rusia, socialismul, evenimentele din 28 iunie 1940 etc. Poeziile „28 iunie” și „Cântecul basarabeanului” de Leonid Corneanu, „Tinereţe” și „Ţara sovietică” ale lui Emilian Bucov, poemul „Sat uitat” al lui Andrei Lupan etc. erau prezentate cititorilor ca „modele de fericire” pentru popor.

Câteva luni mai târziu, acelaşi Narţov publica un material în revista moscovită „Istorik marxist”, în care saluta din partea poporului moldovenesc „eliberarea de sub jugul boierilor români”. Cu toate că autorul s-a avântat zelos în căutarea cuvintelor pompoase la adresa sovieticilor, acest material a fost mai puţin difuzat la Chişinău.

Din primele zile de ocupaţie, din zona transnistreană, inclusă anterior în sfera de influenţă sovietică, au fost aduse în Basarabia mii de exemplare de cărţi, broşuri etc., editate atât în graiul transnistrean al limbii române, cât şi în limba rusă, care erau difuzate în instituţii cu titlu gratuit. Tematica acestor lucrări reflecta principalele misiuni trasate de Partidul Comunist pe teritoriile ocupate: „lichidarea culăcimii şi sarcinile lucrului de partid”, „zidirea societăţii socialiste”, „curăţarea organizaţiilor de partid moldoveneşti (1929–1930)”, „muncitorii şi ţăranii au cucerit puterea”, „organizarea alegerilor organelor de partid” etc. Toate lucrările în cauză aveau un caracter propagandistic, multe fiind transmise pentru a fi studiate lucrătorilor de partid şi preşedinţilor sovietelor săteşti.

Ținta terorii comuniste s-a orientat și asupra intelectualității de creație, rămasă în Basarabia. Pedagogul Alexandru Oatu (1878-1940), născut în familia preotului Ioan Oatu, absolvent al Seminarului Teologic din Chişinău, licenţiat al Facultății de Litere a Universităţii din Dorpot (denumirea veche a orașului Tartu, Estonia), a fost profesor la Riga și în Crimeea, iar la Chişinău a activat în cadrul Gimnaziului particular al lui Simacov. După Unire şi până la pensionare a condus Liceul „Mihai Eminescu” din Chişinău. Imediat după ocuparea Basarabiei, s-a sinucis, fiind terorizat de un ofiţer sovietic. La rândul său, Emil Gane (1906-1966), licenţiat al Facultăţii de Litere a Universităţii din Iaşi, doctor în literatura slavă comparată, a fost subdirector la Arhivele Statului din Chişinău, secretar general al Regionalei Fundaţiilor Culturale Regale „Principele Carol”, redactor al ziarului „Cuvânt moldovenesc”. În perioada 1940-1955, a fost deportat pe insula Sahalin. Un destin asemănător l-a avut şi marele folclorist, pedagog şi sociolog Petre Ştefănucă, care, la vârsta de 33 de ani, în 1939, a devenit director al Institutului Social Român din regiune. Acesta a fost acuzat de „românofobie”, „fascism” şi „antisovietism”, pentru atitudinea sa categorică împotriva moldovenizării şi introducerii alfabetului rus. A fost arestat la 9 octombrie 1940, iar în aprilie 1941, după şapte luni de detenţie în închisoarea din Chişinău, Tribunalul Militar Mobil din Odesa l-a condamnat la moarte prin împuşcare, confiscându-i toate materialele ştiinţifice. După o cerere de graţiere, familia sa a fost anunțată că pedeapsa cu moartea a fost schimbată în zece ani de lagăr stalinist.

Marele violonist și dirijor Serghei Lunchevici (1934-1995) își amintea că tatăl său a fost arestat din cauza că deținea literatură „contrarevoluționară”. „Prima veste de la el a sosit abia peste patru ani, odată cu frontul, când a făcut un drum de trei luni de la Kolîma până acasă. După război, probabil prin amnistie, se întoarce în patrie, ca în mai 1950 KGB-ul să-l deporteze pe încă zece ani, în satul Krasnoiarsk, regiunea Djambul din Kazahstan. Odată, citind în samizdat, povestea fiicei lui Stalin „Scrisori către un prieten”, el a zis: „Uite așa m-au impus și pe mine să iscălesc... că am fost membru al partidului național-țărănesc”. Cei din jur au rămas împietriți. „Și ai iscălit?”, a întrebat cineva. „D-apoi ce aveam să fac?”. „Bine, tată, dar tu n-ai fost membru al niciunui partid”. „Ce contează?”, a zis el cu glas stins. În semn de solidaritate, familia a vândut casa și, la 16 iulie 1951, au pornit la drum. La Krasnogorka, tata a cumpărat o căsuță cu două odăi. Calea ferată era la 40 km distanță. Tata n-avea dreptul nici măcar să vadă trenul. La 28 aprilie 1955, a fost chemat la comendatură, unde i s-a spus că este eliberat „iz-za otsutstvia prestuplenia”. I-au dat și o spravcă, în baza căreia a primit pașaport. În el au fost introduse câteva cuvinte – i se interzicea să locuiască în orașe mari”.

