Răzvan Munteanu (CEIA): Ne-am propus să scoatem un manual NATO pentru tinerii din România

„Preşedintele Chamber of Excellence in International Affairs (CEIA), Răzvan Munteanu, a declarat joi că printre proiectele organizaţiei se numără publicarea unui manual NATO pentru tinerii din România şi un ghid pentru detectarea ştirilor false.



„Avem astăzi (joi - n.r.) un eveniment organizat de CEIA, care îşi propune să îmbunătăţească imaginea Alianţei Nord-Atlantice în rândul tinerilor din România. Este vorba de o serie de prelegeri ale unor diplomaţi şi generali în rezervă din Armata Română. Vom merge în marile centre universitare unde vom prezenta filmuleţele pe care le realizăm astăzi aici şi vom discuta cu tinerii de acolo. Totodată, proiectul îşi propune să scoată un manual NATO pentru tinerii din România, în care să le explicăm pe scurt care sunt avantajele pentru care România este în NATO, ce înseamnă NATO, care este istoria Alianţei Nord Atlantice, cu ce se ocupă NATO în prezent privind gestionarea crizelor la nivel mondial", a spus Munteanu la conferinţa "NATO for Youth Understanding" organizată de Chamber of Excellence in International Affairs.

El a adăugat că CEIA mai are câteva proiecte în desfăşurare, iar unul dintre acestea este publicarea unui ghid care se va găsi în bibliotecile din centrele universitare, până la sfârşitul acestui an, care îşi propune să fie un element de bază pentru cei care vor să înveţe cum să detecteze ştirile false, informaţiile false care se difuzează în mediul online din România.





AGERPRES