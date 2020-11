Reacția Băncii Naționale la informațiile false apărute în spațiul public: „Interesul unora de a pune în pericol semnarea programului cu FMI”

Aceste informații false sunt lansate în spațiu public într-un moment crucial pentru dezvoltarea de mai departe a Republicii Moldova – parlamentul urmează să aprobe Programul cu Fondul Monetar Internațional (FMI) , iar una dintre condiții este aprobarea noilor viceguvernatori ai Băncii Naționale. Astfel, este vădit interesul unora de a pune în pericol semnarea programului cu FMI. Banca Națională precizează că la selectarea celor doi candidați s-a ținut cont exclusiv de criteriile stabilite în Legea cu privire la Banca Națională: integritate profesională, experiență în domeniu etc. Ambii s-au alăturat echipei BNM după frauda bancară, având o bună reputație și o vastă activitate în domeniul financiar-bancar.

Sănătate 18 Noiembrie 2020, ora: 03:40

