Reacția blocului ACUM după ce a fost trimis în opoziție: „Maia Sandu premier” // „Unica garanție pentru noi este DEMISIA lui Igor Dodon”

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Fracțiunea PSRM a ieșit la declarații după întrevederea cu Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. "Noi am discutat cu domnul Președinte. Anterior ne-am convocat și cu fracțiunea Partidului Socialiștilor într-o ședință separată, noi am discutat despre...

„Era absolut clar că vom veni cu același mesaj. La noi nu poate fi altă formulă la Guvern. Problema vine de la Igor Dodon, nu de la PSRM. Guvernul nu poate fi schimbat, aceasta este asumarea noastră față de alegători. Principala problemă în raportul cu PSRM este Igor Nicolaevici Dodon. I-am spus că unica garanție pentru noi este demisia lui Dodon. Cu PDM am fi putut discuta dacă în această perioadă în partid ar fi avut loc un proces de purificare. Dodon a zis că deja este pregătit un guvern tehnocrat”, spune Slusari.

„Blocul ACUM nu poate să fie un paravan după care să se ascundă. Am fost întrebați despre un potențial candidat. În această funcție poate fi doar Maia Sandu cu echipa de acum și cu acel program pe care îl avea la guvern. Doar în astfel de caz pot avea loc discuții. Dodon cel mai probabil totuși se pregătește pentru prezidențiale”, a declarat Igor Grosu.

