Suntem sincer bucuroși de decizia luată de Curtea de Apel, care a respins acuzațiile aduse împotriva noastră și a confirmat valabilitatea alegerilor din comuna Jora de Mijloc. Marina Tauber a devenit primar. Acum este pe deplin oficial! Dar bucuria este nu numai a noastră, a locuitorilor din toate cele patru sate ale comunei Jora de Mijloc, ci a tuturor cetățenilor Republicii Moldova care doresc schimbări aici și acum și știu că numai noi putem face acest lucru. Astăzi, încă o dată, cei de la partidul promisiunilor deșarte au rămas față în față cu ura lor fără de margini, față în față cu încercarea lor meschină de a menține actuala stare a lucrurilor, sărăcia, lipsa de speranță, care au devenit rezultatul direct al activităților guvernelor incompetente și corupte, din care a făcut parte și Maia Sandu. Astăzi ea pretinde că nu are nimic de-a face cu aceste guverne, că nu a votat niciodată pentru deciziile antisociale și proiectele de legi. Chiar are îndrăzneala să pretindă că nu a fost membră a partidului lui Filat, care a devenit un simbol al corupției în Republica Moldova. Poate că Maia Sandu, indignată astăzi de justiția moldovenească, ne va spune de ce această justiție a fost atât de indulgentă față de colegul ei de partid, predecesorul la postul Ministrului Educației, d-nul Mihai Șleahtițchi, în legătură cu frauda în achiziționarea de autobuze școlare? Ce a împiedicat-o pe Maia Sandu să ceară cu aceeași înverșunare de la procurori și judecători, judecarea acestuia și a lui Filat, care la fel este implicat în această fraudă? Spuneți-mi? – oare are dreptul un politician să se numească "pro-european" atunci când încearcă să închidă gura nu oponentului politic în persoana Partidului “ȘOR”, ci celor 60% de alegători care au votat pentru candidatul nostru Marina Tauber? Deci, prin scuipatul pe alegerea oamenilor, sunt afirmate astăzi ideile de libertate și democrația europeană? Noi nu avem nimic în comun cu autoritățile actuale. Dar vreau să atrag atenția publicului asupra faptului că acuzațiile că atât rezultatul votului, cât și hotărârile judecătorești s-ar datora unei oarecare "înțelegeri" pe care Partidul “ȘOR” ar avea-o cu guvernarea actuală sună și mai stupid din gura Maiei Sandu.

În primul rând, nici măcar un singur reprezentant al conducerii partidului nu a fost în coaliție cu actualul partid de guvernământ. Spre deosebire de Maia Sandu, care de mulți ani s-a bucurat de sprijinul politic al acestei coaliții. În al doilea rând, la Chișinău, care prezintă un interes politic mult mai mare decât Jora de Mijloc, candidatul Partidului “ȘOR” a fost exclus din cursa electorală, iar candidatul din partea Maiei Sandu, Andrei Năstase, a trecut în al doilea tur.





În al treilea rând, atunci când solicită nerecunoașterea rezultatelor alegerilor din Jora de Mijloc, Maia Sandu de fapt apără interesele candidatului PDM, care a ocupat locul doi, cu o detașare uriașă. Deci, pe cine ar trebui să acuzăm de conspirație – pe noi, sau pe Maia însăși? Maia, calmează-te! Vremea mincinoșilor e pe sfârșite. A venit vremea creatorilor. Peste jumătate de an, după ce vei învăța harta Moldovei, găsește-ne cu ajutorul navigatorului GPS în Jora de Mijloc. Vino și asigură-te odată și pentru totdeauna!