Reacția procurorilor la cazul Petic: la baza dosarului au stat probe incontestabile, iar unele declarații ale avocatului condamnatului sunt invenții

La 19 martie 2019 Ambasadorului Republicii Moldova în Republica Cehă şi Sfântul Scaun, Vitalie Rusu, a discutat cu Primarul General al or. Praga, Zdenek Hrib modalitățile de cooperare pe paliere sectoriale cu autoritățile municipale din orașul Praga

Primăvara astronomică, pentru toată emisfera nordică, începe odată cu echinocţiul de primăvară, care are loc în 2019 pe data de 20 martie, iar în emisfera sudică a Pământului, fenomenul fiind invers, marchează începutul toamnei astronomice. În regiunile polare din emisfera...

”Acțiuni de intimidare a acestuia, prin agravarea condițiilor de detenție nu au fost identificate. Cât privește alegațiile despre hrana cu “peste crud”, acestea s-au dovedit a fi o invenţie a avocatului, procurorii constantând prin probe obiective (video) că produsul prezentat de către avocat presei, nu provine din penitenciar și nu are nici vreo legătură cu această instituție”, se mai arată în comunicatul Procuraturii Generale.

Procuratura afirmă că, pe fundalul situației generale din sistemul penitenciar din țară, condițiile de detenție ale deținutului Petic s-au adeverit a fi mai bune în raport cu alți deținuți ai Penitenciarului Rezina (norma sanitară minimă a spațiului de detenție, iluminarea, ventilarea, hrana, riscul contaminării cu boli infecțioase, etc). Însăși Petic, fiind audiat de procurori, a infirmat cele relatate de avocat în fața presei.

Procuratura Generală vine cu precizări privind cazul activistului PPDA, Gheorghe Petic, condamnat astăzi la 3 ani și 6 luni pentru viol. Procurorii declară că la baza inițierii respectivei cauze penale a stat plângerea victimei acțiunii de viol, susținută în cadrul urmăririi penale de depozițiile detaliate ale acesteia, precum și un șir de probe incontestabile, inclusiv probe biologice, prelevate imediat, înregistrări video etc.

