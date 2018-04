Reacții de nivel international după atacul asupra Siriei. Rusia convoacă Consiliul de Securitate al ONU

Liderii lumii au reactionat dupa atacul SUA, Frantei si Regatului Unit asupra Siriei de noaptea trecuta - 04:00 ora Romaniei - cand mai multe pozitii din Siria cu lovituri chirurgicale menite sa distruga arsenalul de arme chimice. Au fost lansate peste 100 de rachete, dar Rusia spune ca un numar semnificativ dintre ele au fost interceptate de fortele siriene. Sambara, Rusia a anuntat convocarea unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU potrivit Agerpres.

"Rusia convoaca o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pentru a discuta despre actiunile agresive ale Statelor Unite si aliatilor lor", a precizat Kremlinul intr-un comunicat.

De asemenea, Kremlinul a denuntat "cu cea mai mare fermitate" loviturile executate de SUA, Marea Britanie si Franta asupra unor instalatii ale regimului sirian. "Rusia denunta cu cea mai mare fermitate atacul asupra Siriei, unde militari rusi ajuta guvernul legitim sa lupte impotriva terorismului", se mai arata in comunicatul Kremlinului





Theresa May: Marea Britanie nu a avut alta optiune

Premierul britanic Theresa May a declarat sambata ca a autorizat fortele britanice sa desfasoare atacuri de precizie cu rachete de croaziera lansate din aer asupra Siriei pentru a diminua capacitatea Damascului de a produce arme chimice, spunand ca nu a existat alternativa la actiunea militara, relateaza Reuters.

Patru avioane Tornado ale Fortele Aeriene Regale, dotate cu rachete Storm Shadow, au luat parte la un atac asupra unei unitati militare in apropiere de Homs unde s-a considerat ca regimul sirian avea depozitate arme chimice, a precizat Ministerul Apararii britanic.

Marea Britanie s-a alaturat Statelor Unite si Frantei in ceea ce Theresa May a descris ca un atac "limitat si tintit", dupa ce serviciile de informatii au indicat ca regimul presedintelui sirian Bashar al-Assad este vinovat de atacul din urma cu o saptamana de la Douma, in care s-ar fi folosit arme chimice.

May a spus ca atacul cu rachete a fost conceput pentru a minimaliza riscul oricaror victime civile si nu a fost o incercare de a rasturna guvernul sirian. "Nu este vorba de o interventie intr-un razboi civil. Nu este vorba de schimbarea regimului", a precizat May intr-un comunicat.

Ea a adaugat ca Marea Britanie si aliatii sai au incercat sa foloseasca orice mijloace diplomatice pentru a opri utilizarea de arme chimice, insa au fost in permanenta respinsi, invocand un veto al Rusiei din aceasta saptamana in Consiliul de Securitate al ONU privind o investigatie independenta asupra atacului de la Douma.

"Prin urmare, nu exista o alternativa practica la folosirea fortei pentru a reduce si a descuraja folosirea de arme chimice de catre regimul sirian", a spus ea.

In acelasi timp, ministrul britanic al apararii, Gavin Williamson, a declarat la postul de radio LBC ca atacurile asupra Siriei au avut un impact semnificativ asupra a ceea ce va mai putea face in viitor regimul lui Bashar al-Assad.

Franta: Operatiunea miitara din Siria: legitima, proportionata si justificata

Operatiunea militara desfasurata de Statele Unite, Marea Britanie si Franta in Siria este ''legitima'', ''proportionata'' si ''tintita'', a transmis sambata ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, potrivit AFP. "Escaladarea chimica din Siria este inacceptabila", a adaugat Le Drian intr-o declaratie de presa la Palatul Elysee impreuna cu ministrul apararii, Florence Parly.

La randul sau, ministrul apararii a precizat ca Franta a participat la operatiunea militara comuna din Siria cu fregate si avioane de vanatoare.

"Fregate capabile sa desfasoare mai multe misiuni, insotite de o nava de protectie si de sprijin, au fost desfasurate in Marea Mediterana. In acelasi timp, un raid aerian a fost lansat in primele ore ale noptii de la mai multe baze aeriene din Franta pentru a ajunge in zona coastelor Siriei", a detaliat Florence Parly.

"Aceste diferite mijloace au lansat in mod perfect coordonat rachete de croaziera (...) in stransa coordonare cu aliatii nostri americani si britanici", a adaugat ea.

Florence Parly a precizat de asemenea ca atacurile desfasurate in noaptea de vineri spre sambata de SUA, Marea Britanie si Franta au vizat "principalul centru de cercetare" si "doua centre de productie" din "programul chimic clandestin" al regimului sirian.

"A fost atacata capacitatea de a dezvolta, de a pune la punct si de a produce arme chimice", a adaugat ea in declaratia de presa de la Palatul Elysee. "Obiectivul este simplu: sa impiedicam regimul sa foloseasca din nou arme chimice", a spus ea.

SUA: Nu sunt planificate alte lovituri in viitorul foarte apropiat

Loviturile Statelor Unite, Regatului Unit si Frantei au reprezentat ''o actiune singulara'' si nu sunt planificate alte lovituri in viitorul foarte apropiat, a declarat presei secretarul american al Apararii, James Mattis.

El a afirmat ca atacul a fost "mai dur" decat cel de anul trecut impotriva unor obiective guvernamentale siriene. "Vreau sa subliniez ca aceste lovituri sunt indreptate impotriva regimului sirian. Cand am efectuat aceste lovituri, am facut mari eforturi pentru a evita victimele civile si straine", a adaugat Mattis.

El a declarat ca nu s-au primit deocamdata informatii despre pierderi ale SUA si ale aliatilor lor. "Cerem natiunilor responsabile sa condamne regimul Assad si sa ni se alature in hotararea ferma de a impiedica repetarea utilizarii armelor chimice", a mai spus Mattis.

NATO sustine atacul asupra Siriei

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a exprimat sambata dimineata sustinerea pentru actiunile intreprinse de Statele Unite, Regatul Unit si Franta impotriva instalatiilor si capacitatilor de arme chimice ale regimului sirian, transmite agentia dpa.

"Aceasta va reduce capacitatea regimului de a ataca din nou poporul sirian cu arme chimice. NATO a condamnat constant utilizarea continua a armelor chimice de catre Siria ca pe o incalcare clara a normelor si acordurilor internationale", a aratat Stoltenberg, intr-un comunicat.

"Folosirea armelor chimice este inacceptabila, iar cei vinovati trebuie sa fie trasi la raspundere", mai arata secretarul general al NATO.

Canada aproba, de asemenea, decizia

Canada aproba decizia Statelor Unite, Marii Britanii si Frantei de a desfasura atacuri asupra arsenalului chimic al Siriei, a afirmat sambata premierul Justin Trudeau, potrivit AFP.

Aflat la Lima, unde participa la Summitul Americilor, Justin Trudeau si-a exprimat sprijinul pentru "decizia Statelor Unite, Marii Britanii si Frantei de a lua masuri pentru a diminua capacitatea regimului (presedintelui sirian Bashar al-Assad - n.r.) de a lansat atacuri cu arme chimice impotriva propriilor cetateni".

"Canada condamna cu cea mai mare fermitate folosirea de arme chimice in atacul comis saptamana trecuta in Ghouta de Est, in Siria", a adaugat Justin Trudeau intr-un comunicat. "Continuam sa lucram cu partenerii nostri internationali pentru a efectua anchete mai aprofundate privind folosirea de arme chimice in Siria. Cei vinovati de astfel de acte trebuie adusi in fata justitiei", a mai spus el.

Siria denunta agresiunea barbara si brutala a occidentalilor

Regimul sirian a denuntat sambata ''agresiunea barbara si brutala'' a occidentalilor, dupa atacuri desfasurate in cursul noptii de SUA, Franta si Marea Britanie asupra unor baze militare, a relatat agentia oficiala siriana de presa SANA, preluata de AFP si dpa.

Siria "condamna in termenii cei mai fermi agresiunea SUA, Frantei si Marii Britanii asupra Siriei, care constituie o incalcare flagranta a dreptului international", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe sirian, citata de SANA.

Aceste atacuri au urmarit "sa impiedice" o misiune a Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), care urma sa inceapa sambata o ancheta la Douma privind un presupus atac chimic, conform SANA. Sursa citata de SANA acuza Occidentul ca incearca astfel sa isi ascunda "minciunile".

