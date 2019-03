Real Madrid vs Barcelona (21:45) / Primul El Clasico al anului în LaLiga - Vor reuși catalanii să repete performanța din Cupă?

​Primăvara vine cu cel mai așteptat meci din LaLiga, marele derby dintre Real Madrid și Barcelona. Cele două rivale s-au confruntat de două ori luna trecută, în Cupa Spaniei, ultimul duel având loc în urmă cu doar trei zile. A fost egalitate în primul meci (1-1 pe Camp Nou) și o victorie categorică pentru Barcelona în retur (3-0 pe Santiago Bernabeu). Rămâne de văzut care va fi deznodământul celei de-a treia partide, care se va desfășura sâmbătă, tot la Madrid, de la ora 21:45 (etapa XXVI din LaLiga).



Confruntarea va putea fi urmărită în direct pe Digi Sport 1, Digi 4K și Telekom Sport 1.

La doar trei zile distanță, Real Madrid așteaptă din nou vizita catalanilor. Fără să fie obligată la spectacol, Barcelona a rezolvat cu ușurință returul din Cupa Spaniei, după ce confruntarea de pe Camp Nou se terminase la egalitate, scor 1-1. A fost 3-0 pentru trupa lui Valverde, care a reușit calificarea în finala Cupei pentru a șasea oară consecutiv.

Catalanii nu au avut statisticile de partea lor pe Santiago Bernabeu, însă au câștigat cu 3-0 un meci în care au trimis doar două șuturi pe poartă. Suarez a reuşit o dublă (50', 73' penalty), iar Varane (69') a înscris în propria poartă.

Miza partidei de sâmbătă este una cu totul diferită. Real Madrid are neapărat nevoie de victorie pentru a mai spera la titlu. Cele două rivale sunt despărțite de nouă puncte în clasament, cu 13 etape înainte de finalul sezonului din LaLiga. Barcelona e lider, cu 57 de puncte, iar Real Madrid ocupă locul al treilea, cu 48 de puncte. Pe poziția a doua, la șapte puncte de Barcelona, se află Atletico Madrid.

Este a patra cea mai mare diferență de puncte din istorie pe care Barcelona (în calitate de lider) o are în fața rivalilor înaintea unei deplasări pe Bernabeu:

2012/13: 16 puncte

1990/91: 13 puncte

2017/18: 11 puncte

2018/19: 9 puncte

De știut despre cele două formații:

Barcelona este neînvinsă în ultimele 13 etape din LaLiga, în care a avut 10 victorii şi 3 rezultate de egalitate. De la începutul sezonului, catalanii au înregistrat 17 victorii, 6 rezultate de egalitate și două înfrângeri.

În actuala ediție din LaLiga, Barcelona are cele mai multe victorii, cele mai puține înfrângeri și cel mai bun atac, înscriind 65 de goluri în 25 de etape (au primit 25 de goluri).

După 25 de etape disputate, Real Madrid are următoarea linie de clasament: 15 victorii, 3 rezultate de egalitate și 7 înfrângeri. Golaveraj: 43-30.

Lionel Messi (25 goluri ) şi Luis Suarez (16) sunt cei mai buni marcatori din LaLiga în acest sezon. Karim Benzema este golgheterul celor de la Real Madrid, cu 11 goluri (în LaLiga).

Catalanii au încheiat victorioşi în patru din ultimele cinci confruntări de pe Santiago Bernabeu. La ultimele două vizite pe terenul "galacticilor", Barcelona s-a impus cu 3-0.

Dacă va învinge sâmbătă, Barcelona ar rămâne neînvinsă pe Santiago Bernabeu, în campionat, din 2014. În plus, trupa lui Valverde ar avea un avans de 12 puncte față de Real Madrid.

Real Madrid nu a mai câștigat în fața Barcelonei din august 2017, când se impunea în ambele manșe din Supercupa Spaniei (3-1 pe Camp Nou și 2-0 pe Bernabeu).

Ambele formații evoluează în optimile Champions League. În prima manșă, Real Madrid s-a impus pe terenul celor de la Ajax Amsterdam, scor 2-1, iar Barcelona a încheiat la egalitate cu Olympique Lyon, scor 0-0, în deplasare. Realul va disputa returul pe 5 martie, în timp ce Barcelona va juca pe 6 martie.

Ultimele cinci partide disputate în campionat:

Real Madrid: patru victorii și o înfrângere

Levante - Real Madrid 1-2

Real Madrid - Girona 1-2

Atletico Madrid - Real Madrid 1-3

Real Madrid - Alaves 3-0

Espanyol - Real Madrid 2-4

Barcelona: trei victorii și două rezultate de egalitate

Sevilla - Barcelona 2-4

Barcelona - Valladolid 1-0

Athletic Bilbao - Barcelona 0-0

Barcelona - Valencia 2-2

Girona - Barcelona 0-2

Barcelona vs Real Madrid, ultimele zece întâlniri directe (meciuri oficiale):

Real Madrid - Barcelona 0-3, 27 februarie 2019 (Cupa Spaniei)

Barcelona - Real Madrid 1-1, 6 februarie 2019 (Cupa Spaniei)

Barcelona - Real Madrid 5-1, 28 octombrie 2018 (LaLiga)

Barcelona - Real Madrid 2-2, 6 mai 2018 (LaLiga)

Real Madrid - Barcelona 0-3, 23 decembrie 2017 (LaLiga)

Real Madrid - Barcelona 2-0, 17 august 2017 (Supercupa Spaniei)

Barcelona - Real Madrid 1-3, 13 august 2017 (Supercupa Spaniei)

Real Madrid - Barcelona 2-3, 23 aprilie 2017 (LaLiga)

Barcelona - Real Madrid 1-1, 3 decembrie 2016 (LaLiga)

Barcelona - Real Madrid 1-2, 2 aprilie 2016 (LaLiga)

Meciuri în LaLiga: 177. Victorii Real - 72, Victorii Barcelona - 71, Remize - 34.

Meciuri în Cupa Regelui: 35. Victorii Real - 12, Victorii Barcelona - 15.

Meciuri în Cupa Ligii: 6. Victorii Real - 0, Victorii Barcelona - 2.

Meciuri în Supercupa Spaniei: 14. Victorii Real - 8, Victorii Barcelona - 4.

Meciuri în Champions League: 8. Victorii Real - 3, Victorii Barcelona - 2.

În toate competițiile: 240 de partide. Victorii Real - 95, Victorii Barcelona - 94, Remize - 51.

Toate meciurile (plus amicale): 274. Victorii Real - 99, Victorii Barcelona - 114, Remize - 61.

Cea mai mare diferență de scor:

19 iunie 1943, în Cupa Spaniei: Real Madrid - Barcelona 11-1

1 noiembrie 1913, meci amical: Barcelona - Real Madrid 7-0.

Cea mai mare serie de victorii consecutive:

FC Barcelona: 6 meciuri (între 25 ianuarie 1948 și 15 ianuarie 1949).

Cele mai multe partide fără înfrângere:

Real Madrid: 14 meciuri (între 31 ianuarie 1931 și 3 februarie 1935).

Jucătorii cu cele mai multe goluri marcate în El Clasico:

1. Lionel Messi (Barcelona) 26 de goluri

2. Alfredo Di Stefano (Real Madrid) 18

3. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 18

Jucătorii cu cele mai multe apariții (partide):

1. Manuel Sanchis (Real Madrid) - 43 de partide

2. Xavi Hernandez (Barcelona), Francisco Gento (Real Madrid) - cu câte 42 de partide

3. Sergio Ramos (Real Madrid) - 41

4. Lionel Messi (Barcelona) - 40

5. Andres Iniesta (Barcelona) - 38.